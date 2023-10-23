Предложение Нацонального объединения о закрытии с 2026 года русского содержания на Латвийском Радио и LTV несправедливо по отношению к общественным СМИ. Такое мнение в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 высказал руководитель Совета по общественным электронным СМИ Латвии Янис Сикснис.

По мнению главы медиарегулятора, подход должен быть равным ко всем средствам массовой информации.

"Если кто-то вдруг решит, что нельзя создавать содержание на русском, пусть этот тезис касается всех СМИ. Это факт, что русское содержание на Латвийском радио и LTV – самое качественное, здесь много новостей и аналитических программ. Так почему же закрытие нужно начинать именно с этого, оставляя коммерческому сектору принцип – что хочу, то делаю?", — недоумевает Сикснис.

Руководитель Совета добавил, что не видит в таком решении логики. Сикснис также обратил внимание на итоги дискуссии в Министерстве культуры, где обсуждались основные принципы медийной политики Латвии на ближайшие годы.

"Разговор о языке общественных СМИ занял практически все время дискуссии. И я был рад увидеть, что убедительное большинство участников призывали политиков и тех, кто это решает, не поддерживать полное закрытие русского содержания в 2026 году. И не называть какую-то конкретную дату, когда это могло бы произойти.

Об этом говорили и эксперты, и даже представители коммерческих СМИ. Все они, за небольшим исключением, призывали не делать такой преждевременный шаг", — указал глава Совета.

Как сказал Сикснис, ему интересно, как будет развиваться дискуссия дальше и что скажут политики.

"Язык могут запретить только политики. Но если сейчас со стороны практически всех представителей медиасфер очень четко видно противостояние этому шагу, смогут ли они [политики] это игнорировать? Мне это очень интересно. Думаю, этот вопрос в повестке дня появится очень скоро. Так что – посмотрим", — сказал Сикснис.

В то же самое время глава медийного регулятора подчеркивает, что нынешняя языковая ситуация в общественных СМИ не может "продолжаться вечно", так как общество должно постепенно интегрироваться на основе латышского языка.

"Во время дискуссии я высказал мнение Совета по электронным СМИ, что это должно происходить постепенно. Постепенно идя к тому, чтобы и на русских платформах становилось больше латышского и языков национальных меньшинств. Таков путь. Но при этом следует постоянно наблюдать, как аудитория это воспринимает, что происходит с потреблением дезинформации. Это скрупулезная работа на пути к этой цели", — заключил Сикснис.

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