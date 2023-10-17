Информационное пространство Даугавпилса находится под влиянием не столько кремлевской пропаганды, сколько тех посланий, с которыми значительная часть жителей города, как и русскоязычных жителей Латвии, живет уже несколько десятилетий. Об этом пишет издание Latvijas Avīze.

Как отмечает газета, миф о советской стране счастья до сих пор влияет на отношение даугавпилчан к России, развязанной ею войне против Украины, а также к Белоруссии. К такому выводу журналисты пришли, побывав в Даугавпилсе и пообщавшись с местными жителями.

Как бы отнеслись и как бы действовали жители Даугавпилса в час Х?

"Я думаю, что захватчиков здесь не встречали бы цветами. Никто бы не радовался, потому что, что бы ни говорили люди, какие бы платонические чувства они ни питали к России, в глубине души они знают правду, и им нравится жить в Европе. Люди в Даугавпилсе не плохие, они просто другие", - говорит Гунта Лочмеле, работающая в обществе "Другой Даугавпилс".

Исследований, посвященных информационному пространству Даугавпилса, практически нет. По словам профессора Даугавпилсского университета Элины Васильевой, такие исследования проводятся в основном студентами, обучающимися по программе "Межкультурные отношения", но они не доступны публично.

Например, были получены данные о том, что даже живущие в Даугавпилсе латыши склонны потреблять СМИ на русском языке, даже те, которые доступны на латышском: например, они даже не заметили, что местный портал Grani.lv можно читать на латышском языке.

Главный редактор даугавпилсского интернет-СМИ Chayka.lv Инна Плавок утверждает, что пожилые люди не ищут в интернете российскую пропаганду, а больше смотрят латвийские новости и Euronews, но иногда услышанное интерпретируют в духе российской пропаганды. В то же время молодые люди говорят, что вообще не смотрят телевизор.

"Люди мало доверяют общественным и национальным СМИ, потому что то, что там говорят о Латгале, обычно звучит так: бедный, отсталый регион, мини-Россия, где люди не знают, кто в Латвии президент", - говорит Лочмеле.

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