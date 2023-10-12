Предусмотренная Концепцией национальной безопасности ликвидация общественных СМИ на русском языке в 2026 году — это попытка Нацобъединения создать токсичную атмосферу, которая может привести к еще большему разделению народа Латвии. Об этом в интервью LETA+ заявила министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные").

"Пункт об общественных СМИ был включен в концепцию предыдущим правительством и прежним руководством Министерства культуры. Проект был официально согласован с Министерством культуры 11 сентября. Именно в конце этой недели я стал министром культуры. В первые дни мы оказались в сложной ситуации", — признает Логина, которая ранее неоднократно высказывалась против закрытия общественных СМИ на русском в 2026 году.

Принятие документа как такового Логина считает необходимым, но включать в него пункт об общественных СМИ на русском не стоило: "Я прекрасно понимаю, что этот пункт и та буря, которую он вызвал, создали в СМИ такую обстановку, которую будет очень трудно успокоить. Не исключено, что именно это и было целью. Исключить его из концепции теперь практически невозможно. Наш подход заключается в том, чтобы идти дальше и вносить исправления".

"Я могу только предполагать, по каким причинам этот пункт был включен в таком формате. SEPLP (Совет по общественным электронным СМИ) говорит, что с ним консультации не проводились. То есть это политическое решение, последствия которого не обсуждали. (..) 2026-й год очень близок. Это неадекватно. Я расцениваю это как прощальный привет от Национального альянса, направленный на дальнейшее нагнетание обстановки в СМИ и создание токсичной атмосферы, в которой новый министр сможет приступить к работе", — считает Логина. Она считает, что срок в три года установлен не для того, чтобы укрепить оборону Латвии: "Он введен для того, чтобы еще больше разделить и разозлить народ".

Министр при этом полагает, что в стране не может быть двух информационных пространств. "Качественный контент на языке меньшинства в государственных СМИ — это, безусловно, способ укрепить Латвию и пропагандировать принадлежность к латышскому пространству и ценностям. Я думаю, что это скорее вопрос содержания и качества. С одной стороны, есть политическая цель: мы движемся к единому информационному пространству. С другой — необходимо учитывать редакционную независимость. Иногда эти вещи не сочетаются друг с другом".

28 сентября депутаты Сейма одобрили проект Концепции национальной безопасности, один из пунктов которой предусматривает закрытие латвийских общественных СМИ на русском языке. За проголосовали 68 парламентариев, против выступили 10 депутатов.

Ранее Латвийское радио и Латвийское телевидение (LTV) выступили против запрета на создание с 2026 года контента общественных СМИ на русском языке. По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели — укреплению безопасности информационного пространства.

SEPLP также призывал Сейм отказаться от плана прекращения производства русскоязычного контента в общественных СМИ через три года.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram