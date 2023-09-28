В четверг, 28 сентября, депутаты Сейма одобрили проект Концепции национальной безопасности, один из пунктов которой предусматривает закрытие латвийских общественных СМИ на русском языке. За проголосовали 68 парламентариев, против выступили 10 депутатов.

На минувшей неделе Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство") на своем первом полноценном заседании за закрытыми дверями утвердил проект Концепции национальной безопасности. Позже документ был опубликован. Выяснилось, что седьмом разделе концепции "Устранение угроз, создаваемых для латвийского информационного пространства" фигурирует следующий пункт:

"Учитывая, что в Латвии происходит укрепление роли государственного языка во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года содержание, создаваемое общественными медиа, должно быть только на латышском языке и языках, которые принадлежат к Европейскому культурного пространству, таким образом будет укреплена принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству которое опирается на латышский язык и другие языки ЕС, Европейской Экономической зоны и язык стран-кандидатов на вступление в ЕС. Государство, прекратив финансирование содержание на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать".

Концепция является документом планирования политики. Имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует, что упомянутая информация о контенте общественных СМИ на латышском языке была включена к концепцию по предложению Минкульта.

Предыдущая концепция была разработана и одобрена Сеймом в 2019 году. Она основана на анализе угрозы государству, проведенном органами госбезопасности, и определенных в нем угрозах и рисках национальной безопасности.

В течение года после утверждения концепции должен быть разработан план нацбезопасности, в который должны быть включены конкретные меры по предотвращению и нейтрализации угрозы государству.

Ранее Латвийское радио и Латвийское телевидение (LTV) выступили против включенного в поддержанный правительством проект запрета на создание с 2026 года контента общественных СМИ на русском языке.

По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели — укреплению безопасности информационного пространства.

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) также призывал Сейм отказаться от плана прекращения производства русскоязычного контента в общественных СМИ через три года.

По мнению SEPLP, в Латвии важно поддерживать создание качественного контента для охвата проживающих в стране меньшинств с целью укрепления чувства принадлежности к Латвии, вовлекая меньшинства в европейское культурное пространство.

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