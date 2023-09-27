Латвийское радио и Латвийское телевидение (LTV) категорически выступают против включенного в поддержанный правительством проект концепции национальной безопасности запрета на создание с 2026 года контента общественных СМИ на русском языке, сообщили агентству ЛЕТА представители LTV.

По мнению общественных СМИ, в нынешних геополитических условиях такое решение близоруко и диаметрально противоположно поставленной цели - укреплению безопасности информационного пространства.

Исключая качественный, отвечающий интересам и ценностям общества контент на русском языке, государство само косвенно будет способствовать потреблению нелегального контента на каналах российской пропаганды.

"Надеяться, что все люди, ежедневно потребляющие медиа-контент на русском языке, с 1 января 2026 года переключатся на вещающие на латышском языке СМИ - это мышление желаний, а не решение, основанное на исследованиях о привычках потребления продукции СМИ", - сказано в публичном заявлении для СМИ.

Общественные СМИ призывают политиков компетентно и стратегически мудро решать вопросы сплоченности общества. Кроме того, общественные СМИ считают недопустимым поспешный процесс продвижения и принятия такого решения, как документ ограниченной доступности, при составлении которого не проводились консультации с Советом по общественным электронным СМИ, самими СМИ и экспертами, углубленно изучавшими вопросы дезинформации в условиях гибридной войны.

Латвийское радио и LTV призывают комиссию по национальной безопасности и Сейм пересмотреть поддержанный правительством и представленный в парламент проект концепции, уточнив раздел об устранении угрозы информационному пространству Латвии, в том числе вычеркнув из него раздел о запрете для общественных СМИ на создание контента на русском языке, говорится в заявлении.

Заявление от имени Латвийского радио подписало правление Латвийского радио: Уна Клапкалне, Иева Айле, Гиртс Хелманис, главный редактор Латвийского радио Анита Брауна, директор Латвийского радио 4 "Домская площадь" Илона Мадесова, главный редактор Латвийского радио 4 "Домская площадь" Анна Строй.

От имени LTV заявление подписало правление LTV: Ивар Приеде, Каспар Одиньш, Элиза Берзиня, главный редактор LTV Сигита Роке, руководитель-главный редактор платформы "Rus.lsm" Екатерина Сафронова.

Как сообщалось, поддержанный правительством проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года в Латвии контент, созданный общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.

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