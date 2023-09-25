Новый министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") заявила в эфире Spried ar Delfi, что решение о закрытии с 1 января 2026 года общественных русскоязычных масс-медиа (Латвийское радио 4 и мультимедийная платформа Rus.LSM), фигурирующее в проекте Концепции национальной безопасности — не окончательное и может быть пересмотрено.

Во вторник, 19 сентября, Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство") на своем первом полноценном заседании за закрытыми дверями утвердил проект Концепции национальной безопасности. Позже документ был опубликован. Выяснилось, что седьмом разделе концепции "Устранение угроз, создаваемых для латвийского информационного пространства" фигурирует следующий пункт:

"Учитывая, что в Латвии происходит укрепление роли государственного языка во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года содержание, создаваемое общественными медиа, должно быть только на латышском языке и языках, которые принадлежат к Европейскому культурного пространству, таким образом будет укреплена принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству которое опирается на латышский язык и другие языки ЕС, Европейской Экономической зоны и язык стран-кандидатов на вступление в ЕС. Государство, прекратив финансирование содержание на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать".

Выяснилось, что на закрытом заседании правительства концепцию, содержащую этот пункт, поддержала и министр культуры Агнесе Логина, которая до сих пор выступала против закрытия русскоязычных программ общественных масс-медиа.

"Начну с нашего видения… Мы видим, в первую очередь, что борьба за наши умы — это первое, что происходит. И чтобы участвовать, чтобы в ней победить нам необходима объективная, проверенная, редакционно независимая информация на иностранных языках. И это означает также и то, что должна быть вызывающая доверие информация на иностранных языках, в том числе — на русском языке. И я лично убеждена в добавленной стоимости того, что мы коммуницируем но иностранных языках, в том числе, на русском языке", — заявила Агнесе Логина в понедельник, 25 сентября, в эфире Spried ar Delfi.

На прямой вопрос, означает ли это, что 1 января 2026 года общественные масс-медиа, вещающие на русском языке, все же не будут закрыты, Логина ответила так: "Это означает, что мы еще вернемся к этому вопросу. По-прежнему за медийную политику отвечает Министерство культуры, а не Министерство внутренних дел, которое отвечало за этот документ" (Концепцию национальной безопасности — Delfi).

"Это наследие прежнего министра культуры, и это было согласовано с Министерством культуры еще тогда, когда я не вступила в должность министра", — так пояснила Логина появление в концепции пункта о закрытии в 2026 году русскоязычных общественных масс-медиа.

На прямой вопрос Spried ar Delfi, почему в этом случае министр культуры и "Прогрессивные" в целом поддержали концепцию, в которой есть такой пункт, Логина фактически дала понять — голосование "против" могло бы быть интерепретировано как голосование против устранение рисков безопасности со стороны России и Беларуси, о чем преимущественно идет речь в Концепции национальной безопасности. То есть, по мнению Логиной, не было возможности приостановить продвижение документа или внести в концепцию поправки на уровне правительства.

"Здесь есть возможность вернуться к этому вопросу через медийную политику. И это то, что мы сделаем", — заявила министр культуры.

Дату 1 января 2026 года Логина назвала сроком, установленным Национальным объединением, которое прежде несколько лет к ряду руководило Министерством культуры.

"У нас сильно отличается мнение от мнения предыдущего руководства министерства, от Национального объединения. 2026-й год упоминается во многих местах, это дата упоминалась, когда говорилось о прекращении поддержки общественных медиа на русском языке… Я с этим не согласна. И я на самом деле планирую этот вопрос снова открыть", — пообещала Логина.

На прямой вопрос, удастся ли это, и можно ли убедить в этом коллег, новый министр культуры ответила: "Да, я думаю, что да. Это же вопрос безопасности. Мы не можем себе принять то, что в 2026 году у нас больше не будет необходимости в проверенной информации на русском языке".

Видео с интервью министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные") программе Spried ar Delfi можно посмотреть здесь.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram