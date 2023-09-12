Правительство во вторник поддержало предложение Министерства культуры и Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) о перераспределении средств в размере до 784 433 евро, чтобы общественные СМИ могли создавать культурно-ориентированный и способствующий интеграции контент для украинцев, проживающих в Латвии, а также дополнительный контент о войне, развязанной Россией в Украине.

SEPLP подготовит и подаст в Минфин запрос на выделение средств из программы госбюджета на поддержку гражданских жителей Украины. Из этой суммы Латвийское телевидение получит до 629 695 евро, Латвийское радио — до 154 738 евро.

В Министерстве культуры отмечают, что украинцы активно используют социальные сети для получения информации о событиях не только в Латвии, но и в Украине и мире. Поэтому важно предусмотреть дополнительные меры, которые помогут гражданам Украины больше узнать не только об истории и культуре Латвии, но и об общественно-политических событиях, предоставлять качественный контент о событиях в Украине, способствуя при этом изучению и практике латышского языка.

Чтобы способствовать интеграции украинцев в латвийское общество, планируется создать качественный аудиовизуальный познавательно-развлекательный материал о ценностях культурного канона Латвии для распространения в социальных сетях. Планируется создать 30 единиц контента, которые будут распространяться в основном для аудитории rus.lsm.lv на платформах Instagram, Facebook, Youtube и TikTok.

Для отражения войны в Украине ЛТВ в 2023 году продолжает создание контента для опреденных целевых аудиторий, в том числе проживающих в Латвии украинцев. Планируется также обращаться к меньшинствам, детям и молодежи с использованием как линейного вещания, так и цифровых платформ, заявили в Министерстве культуры.

Чтобы и дальше обеспечивать освещение социально значимой и углубленной информации о событиях в Украине, Латвийское радио планирует укрепить информационно-аналитический контент, в том числе привлекая новых сотрудников.

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