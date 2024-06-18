Министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") решение уйти с должности приняла сама, сообщила в программе "900 секунд" на телеканале TV3 выдвинутая партией "Прогрессивные" кандидат на пост министра культуры Агнесе Лаце.

Решение об отставке было собственным решением Логиной, подчеркнула Лаце.

Она отметила, что Логина, вступив в должность, убедительно заявила о своих приоритетах в министерстве, которым на протяжении многих лет руководило Национальное объединение.

Самое важное — преемственность и продолжение работы, сказала Лаце.

"Государство планирует бюджет, я находилась в тесной связке с отраслью, участвовала в группах по стратегическому управлению, работа в министерстве мне хорошо известна, я могу продолжить работу", - сказала Лаце, объясняя, почему она так быстро согласилась занять должность министра.

Говоря о своих отношениях с премьер-министром Эвикой Силиней, Лаце заявила, что рабочие встречи у них уже были.

В среду, 19 июня, Лаце целый день будет встречаться с представителями партий.

Лаце сказала, что в случае ее утверждения министром Логина не будет работать в ее бюро.

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