40 раз за Янову ночь жители Латвии вводили в заблуждение службы ГПСС, напрасно их тревожа. Зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с одной смертью. При этом зафиксировано более половины тысячи нарушений. Медики традиционно помогали подавившимся шашлыком и перепившим.
Янов день и ночь для всех служб спасения был в меру жарким.
Что и где горело?
Увидев сильный дым или отражение пламени от лиговского костра, люди вызывали наряды Государственной пожарно-спасательной службы, сообщила представитель ГПСС Илзе Даме. Но никакой опасности не было. Так было в 20 из 40 случаев ложных вызовов.
Что творилось на дорогах?
На Лиго в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 16 получили ранения, сообщили в Государственной полиции.
В Тукумском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Один человек погиб, двое доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства выясняют.
В Рижском районе пострадали семь человек, трое - в Земгале, 15 - в Курземе, 10 - в Латгалии, пять - в Видземе. Один из пострадавших был пешеходом, трое - велосипедистами и один управлял электросамокатом.
Всего за вчерашний день полиция составила 523 протокола за нарушения правил дорожного движения.
Также в день Лиго были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - наркотического опьянения. Это выше среднего и объясняется усиленными проверками, которые Госполиция обещала проводить до конца лета.
Из задержанных 15 водителей управляли автомобилем в состоянии настолько сильного опьянения, что на них было наложено уголовное наказание, а транспортное средство будет конфисковано или взыскана стоимость транспортного средства (так делают в случае, если управлял автомобилем не его владелец).
Какие еще несчастные случаи?
Традиционных для Лиго травм было относительно немного. Празднования прошли без серьезных происшествий и серьезных последствий, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня. Впрочем, недостатка в работе у медиков не было.
Общее количество травм увеличилось примерно на треть по сравнению с повседневным. Большинство - бытового характера. Несколько человек подавились кусками шашлыка, но с последствиями удалось успешно справиться самостоятельно. Были и вызовы на травмы, полученные после распития алкоголя.