40 раз за Янову ночь жители Латвии вводили в заблуждение службы ГПСС, напрасно их тревожа. Зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с одной смертью. При этом зафиксировано более половины тысячи нарушений. Медики традиционно помогали подавившимся шашлыком и перепившим.

Янов день и ночь для всех служб спасения был в меру жарким.

Что и где горело?

Увидев сильный дым или отражение пламени от лиговского костра, люди вызывали наряды Государственной пожарно-спасательной службы, сообщила представитель ГПСС Илзе Даме. Но никакой опасности не было. Так было в 20 из 40 случаев ложных вызовов.

Возгорания Крустпилсская волость : потушили горящий микроавтобус, пристройку и хозпостройку одновременно. Горело в трех местах, каждое около 200 метров друг от друга.

Даугавпилс: на улице Таутас пожарные по раздвижной лестнице залезли в дымящееся окно на пятом этаже. Горела оставленная на плите кастрюля. Из задымленного помещения спасли человека.

Скултская волость : при поддержке добровольных пожарных отделения "Туя" службы ГПСС потушили горящие крышу одноэтажного жилого дома площадью 30 м2, пристройку 36 м2, сарай 36 м2 и теплицу 20 м2.

Гаркалнская волость: в одноэтажном жилом доме горела изоляция. Пострадали два человека. Всего 99 вызовов: 28 - на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, 40 — ложных.

Что творилось на дорогах?

На Лиго в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 16 получили ранения, сообщили в Государственной полиции.

В Тукумском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Один человек погиб, двое доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства выясняют.

В Рижском районе пострадали семь человек, трое - в Земгале, 15 - в Курземе, 10 - в Латгалии, пять - в Видземе. Один из пострадавших был пешеходом, трое - велосипедистами и один управлял электросамокатом.

Лихачи 24 - в Рижском районе, 46 - в Курземе, 57 - в Видземе, 64 - в Латгалии, 66 - в Земгале. Всего на превышающих скорость водителей составили 257 протоколов. 6 водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего за вчерашний день полиция составила 523 протокола за нарушения правил дорожного движения.

Также в день Лиго были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - наркотического опьянения. Это выше среднего и объясняется усиленными проверками, которые Госполиция обещала проводить до конца лета.

Где выпивали за рулем? 9 - в Рижском районе,

2 - в Латгалии,

1 - в Земгале,

3 - в Курземе,

6 - в Видземе. Всего за нетрезвое вождение задержали 20 человек.

Из задержанных 15 водителей управляли автомобилем в состоянии настолько сильного опьянения, что на них было наложено уголовное наказание, а транспортное средство будет конфисковано или взыскана стоимость транспортного средства (так делают в случае, если управлял автомобилем не его владелец).

Какие еще несчастные случаи?

Традиционных для Лиго травм было относительно немного. Празднования прошли без серьезных происшествий и серьезных последствий, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня. Впрочем, недостатка в работе у медиков не было.

Общее количество травм увеличилось примерно на треть по сравнению с повседневным. Большинство - бытового характера. Несколько человек подавились кусками шашлыка, но с последствиями удалось успешно справиться самостоятельно. Были и вызовы на травмы, полученные после распития алкоголя.

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