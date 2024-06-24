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Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") во время участия в Совете иностранных дел Евросоюза (ЕС) призвала к скорейшему принятию санкций против Беларуси и координации очередного пакета санкций против России, сообщили агентству LETA в МИД.

В Совете министры иностранных дел ЕС приняли решения об усилении санкций против России, а также обсудили дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, ситуацию на Ближнем Востоке, на Западных Балканах, в Грузии, а также в районе Великих озер.

Браже сообщила, что удалось достичь значительного прогресса в ограничении возможностей России, что обеспечивается увеличением военной и другой помощи Украине, а также одобренным в понедельник 14-м пакетом санкций ЕС против России и направлением прибыли от конфискованных российских средств на закупку вооружений для Украины. Пакет санкций включает в себя важные решения, в том числе запреты на экспорт и транзит марганцевой руды в Россию и нанесение ударов по кораблям российского "теневого флота".

"Новый пакет санкций против России отвечает интересам безопасности всего ЕС", - подчеркнула глава МИД. При этом она призвала не останавливаться и продолжить работу над разработкой мер по ограничению России, в том числе противодействовать гибридным атакам и начать работу уже над следующим пакетом санкций.

Министр особо подчеркнула, что "санкции против Беларуси должны быть немедленно усилены, чтобы санкции, введенные в отношении России, нельзя было обойти через эту страну".

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