Официальный журнал ЕС опубликовал обновленный список санкций, под которые попали физические лица и компании из России.

Персональные санкции вводятся против актера Ивана Охлобыстина и певца Шамана, которые активно выступали в поддержку войны против Украины, а также певицы Полины Гагариной, командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, медиаменеджера Арама Габрелянова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой (и ее фонда). Всего в списке 116 лиц.

Среди крупных компаний, попавших в 14-й пакет санкций, — крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" (вместе с владельцами).

Под персональные санкции также попали Таймураз Боллоев — президент пивоваренной компании "Балтика", которую Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg, миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин и госсекретарь российско-белорусского союзного образования Дмитрий Мезенцев.

Под санкциями теперь и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы, а также детский центр "Артек" в аннексированном Крыму и "Институт развития интернета", работающий с Кремлем.

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