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Чтобы обеспечить доступность медикаментов хроническим пациентам в ситуациях угрозы, сейчас ведутся переговоры о лучшем решении по формированию запасов созданного критического списка лекарств и обеспечению населения, сказал агентству LETA министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство).

Он отметил, что обеспечение непрерывности доступности лекарств в существующих геополитических условиях - это глобальный вызов не только для Латвии, но и для всего Евросоюза (ЕС). Еще до войны в Украине, а особенно до пандемии COVID-19, стало ясно, что периодически во всех европейских странах может быть затруднена доступность антибиотиков, обезболивающих и противолихорадочных препаратов и других медикаментов. Поэтому и страны ЕС договорились о формировании общего списка критических медикаментов, и в первоочередном значении такого списка — совместно преодолеть угрозу ежедневной непрерывности доступности медикаментов, пересмотреть производственные мощности ЕС и доступность активных веществ, подчеркнул министр.

Что касается больниц и непрерывности их работы, уже сейчас правилами Кабинета министров установлено, что больницы должны создавать запасы лекарств для обеспечения своей деятельности по крайней мере на три месяца, а хронических пациентов всегда призывали следить за своевременным приобретением необходимых им медикаментов и своевременно обеспечивать их, чтобы не возникали риски прекращения приема медикаментов, отметил Абу Мери.

Политик отметил, что при подготовке отрасли здравоохранения и, в частности, обеспечения доступности медикаментов для организации хранения и снабжения резервами в ситуации угрозы необходимо учитывать общие документы и планы действий государственной оборонной политики, а также доступность информации.

Сейчас Минздрав в сотрудничестве с Государственным агентством лекарств, Службой неотложной медицинской помощи и другими учреждениями, в том числе в сотрудничестве с министерствами здравоохранения других стран ЕС разработал список критических лекарств. При составлении этого списка учитывался также опыт пандемии COVID-19 и украинский опыт, акцентируя внимание на том, какие медикаменты в разных ситуациях имели бы наибольший спрос. Впрочем, министр добавил, что это список ограниченной доступности.

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