На прошлой неделе правящая коалиция потеряла один голос в Сейме - от "Прогрессивных" ушел депутат Эдгар Зелдерис. Теперь у коалиции только 52 депутата в Сейме - и это хрупкое большинство. Оппозиционный "Объединенный список" дает понять, что готов работать в правительстве, это следует из интервью Латвийскому радио представителя этой политической силы, экс-премьера Марис Кучинскиса. Однако пока переговоры не дали никакого результата и не продолжаются, пишет портал LSM.lv.

Правящая коалиция состоит из 25 депутатов премьерского "Нового Единства", 16 - Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и 9 (после ухода Зелдериса) - "Прогрессивных". Это всего 50 из 100 депутатов. Преимущество коалиции обеспечивают в Сейме независимые депутаты - Олег Буров, покинувший оппозиционную "Латвию на первом месте" и сотрудничающий с СЗК, и Игорь Раев, оставивший "Объединенный список" после ухода политической силы в оппозицию.

52 голоса - это достаточно хрупкое большинство: от коалиционных депутатов требуется дисциплина и организованность, становятся проблематичными, например, командировки. И хотя премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") утверждает, что нет необходимости искать поддержку за пределами коалиции, и она не отрицает - переговоры возможно. В политических кулуарах слухи о неофициальных переговорах распространяются интенсивно. Тем более, что вторая половина года ожидается сложной: впереди подготовка госбюджета, возможные налоговые изменения и развитие эпопеи вокруг Rail Baltica.

"Объединенный список": заявка на власть и отрицание возможности раскола

Чаще всего в качестве ресурса укрепления коалиции называют оппозиционный "Объединенный список", у которого 14 депутатов в парламентской фракции. В интервью Латвийскому радио депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список") подтвердил, что разговоры велись, но надежд на возвращение во власть, по его словам, не так уж много.

"Да, не буду скрывать, мы готовы помочь, мы также готовы пойти в правительство, но - сразу, чтобы снять вопросы - только как "Объединенный список" в целом, никаких расколов, о которых говорили за кулисами и были попытки сепаратно отделить какую-то часть", - сказал Латвийскому радио Кучинскис.

Политик подчеркнул, что "Объединенный список" останется единым. А вот к тому, чтобы принять "в свою квартиру" всю политическую силу целиком коалиция, следует из слов Кучинскиса, не готова. Поэтому политик не очень оптимистичен: в этом случае возвращение "Объединенного списка" во власть откладывается.

"Должны быть переговоры, и приглашения были, но еще раз сигнал с нашей стороны - либо мы идем вместе, либо не идем вообще", - подчеркнул Кучинскис.

У двух сценариев - коалицию в индивидуальном порядке укрепляют несколько депутатов от "Объединенного списка" (что фактически означает раскол политической силы) или же "Объединенный список" входит в правительство как единая политическая сила - есть разные последствия.

Раскол или единство "Объединенного списка": в чем разница?

У двух сценариев - коалицию в индивидуальном порядке укрепляют несколько депутатов от "Объединенного списка" (что фактически означает раскол политической силы) или же "Объединенный список" входит в правительство как единая политическая сила - есть разные последствия.

Присоединение отдельных депутатов-раскольников не изменило бы состав правящей коалиции - она осталась бы трехпартийной. В этом случае раскольники бы получили некие должности, но вряд ли речь могла бы зайти о новом переделе министерских портфелей и сфер влияния, пересмотре коалиционного договора. То есть, правительство бы осталось прежним, но опирающимся на большую поддержку в Сейме. Оппозиция бы в этом случае ослабла.

В случае переговоров о вхождении в правительство "Объединенного списка" целиком, речь неизбежна зайдет о переделе министерских портфелей и сфер влияния. Наивно предполагать, что политическая сила с 14 мандатами в Сейме (для сравнения, у "Прогрессивных" - 9, у СЗК - 16) согласилась бы на роль довеска коалиции без высоких должностей. Фактически это бы означало изменение состав коалиции, и скорее всего состава Кабинета министров - вплоть до создания нового правительства.

Причем, какая бы в таком случае по итогам переговоров была бы создана коалиция - неизвестно. Чисто арифметически существует несколько вариантов коалиционных раскладов, но очевидно, что без участия самой крупной фракции - премьерского "Нового Единства" с 25 депутатами - создать какую-либо коалицию вряд ли возможно.

Напомним, что с осени 2022 по осень 2023 года "Новое Единство" состояло во втором правительстве Кришьяниса Кариньша в коалиции с "Объединенным списком" и Национальным объединением. В сентября 2023 года "Новое Единство" сформировало коалицию с СЗК и "Прогрессивными", создав правительство Эвики Силини.

Все упомянутые пять политических сил находятся или были у власти, поэтому могут рассматриваться в качестве правительственных партий в перспективе. Однако известно, что "Прогрессивные" и Национальное объединение несовместимы в одном правительстве из-за идеологических разногласий. Известно также, что между СЗК и как минимум одной частью "Объединенного списка" также пролегает "красная линия": насколько тяжелые разногласия сейчас до конца неизвестно.

Оппозиционная "Стабильность" не может по политическим и идеологическим мотивам рассматриваться как коалиционный партнер, "красные линии" вокруг оппозиционной "Латвии на первом месте" может быть чуть тоньше, но это тоже не вариант правительственного партнера.

Глава фракции "Нового Единства": коалиция - стабильна

По словам председателя фракции "Нового Единства" Эдмунда Юревицса, коалиция на 52 голосах - стабильна. До сих пор правящим партиям удавалось обеспечивать принятие решений в Сейме, голосования не срывались из-за отсутствия кого-то из депутатов.

"Мы в этой коалиции также используем иной принцип для сотрудничества с оппозицией. Если у оппозиции есть какой-то хороший законопроект или проект решения, мы его автоматически не отвергаем. Коллегиальное сотрудничество с оппозицией в государственных вопросах происходило и продолжится. Парламент в целом работает разумно и решительно. Мы также призываем оппозицию поддержать нас, и были случаи, когда нам удавалось убедить оппозицию", - заявил Юревицс Латвийскому радио.

Летом переговоры о расширении коалиции продолжатся не будут, "красные линии" не пересмотрены.

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