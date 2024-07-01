В ночь на 1 июля Янис и Максим заключили партнерство и обменялись серебряными кольцами. Эти двое мужчин стали первой парой в Латвии, зарегистрировавшей партнерство. Пара живет вместе с 2019 года.

После заключения партнерства Яниса и Максима состоялась торжественная церемония в Латвийской национальной библиотеке, в которой приняли участие их друзья, представители организации Dzīvesbiedri и министр юстиции Инесе Либиня- Эгнере, которая сказала, что рада присутствовать в такой момент.

Она отметила, что путь к новым нормам был не гладким, но было радостно завершить его, чтобы люди могли затем оценить, что еще можно улучшить. "Хочу поздравить вас с тем, что вы первые, кто исторически может заявить в правовом и демократическом Латвийском государстве, что каждый человек имеет право быть счастливым. Государство это знает, признает, уважает и регистрирует", - сказала министр в своей поздравительной речи.

"Это еще не свадьба, поэтому у нас будут серебряные кольца - с идеей, что еще есть куда расти, и государству тоже есть куда расти. Это очень большой первый шаг", - сказал один из партнеров.

Новые нормы как компромисс

На вопрос портала Delfi, является ли закон о партнерстве достаточным решением и можно ли его улучшить, министр юстиции ответила, что на данный момент это единственный закон, который можно было принять демократическим образом.

"Существующие нормы отражают то демократическое большинство, которое Сейм смог обеспечить на данный момент. Следовательно, я не могу оценивать это никак иначе, как демократическое решение, принятое Сеймом и вступившее в силу. Если после следующих выборов парламент сможет утвердить что-то большее, тогда мы и сможем об этом говорить, и иначе в демократическом государстве не происходит. Это единственный компромисс, который можно было поддержать, я уважаю это и ценю. Поэтому не стоит обещать то, чего нельзя сделать. Это было то, что можно было сделать", — сказала Либиня-Эгнере.

9 ноября прошлого года Сейм принял пакет законов, вводящий в силу новый правовой институт - партнерство. Согласно поправкам к ряду законов, партнерские отношения впредь могут регистрировать любые пары, в том числе однополые.

Подробнее о партнёрском союзе читайте - здесь.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !