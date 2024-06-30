Сегодня, 1 июля, в Латвии введён институт партнёрства, к которому политики шли 24 года. Можно ли приравнять такие официальные отношения к браку, в том числе однополому? Является ли партнёрство основанием для получения ВНЖ в Латвии? Будут ли официально признаны однополые браки, заключённые за рубежом? Какие налоговые преимущества получают партнёры? Портал Delfi изучил нюансы партнерских отношений в Латвии, а также выяснил, в какую сумму обойдётся оформление документов у нотариуса.
Для того, чтобы в Латвии был введён институт партнёрства потребовалось 24 года: депутаты только с девятой попытки одобрили введение нового вида отношений.
В частности, 9 ноября прошлого года Сейм принял поправки в Законе "О нотариате", вводящие институт партнёрства с 1 июля 2024 года, а также утвердил ряд законопроектов, связанных с социальными, экономическими, налоговыми аспектами такого вида отношений.
Почему президент приостановил закон?
И все же провозглашение закона президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем было приостановлено на два месяца — по Сатверсме, он обязан так сделать, если к президенту обращаются с просьбой не провозглашать закон минимум 34 депутата (более трети) Сейма. В этом случае проводится сбор подписей за проведение референдума, чтобы сами граждане решили, вступать ли закону в силу. Чтобы всенародное голосование состоялось — необходимо было собрать подписи не менее 10% от всех избирателей.
Сбор подписей проходил с 7 декабря по 5 января. Невзирая на бурные дебаты в Сейме, которые, казалось бы, свидетельствовали о том, что тема партнёрства беспокоит общество, на практике активность избирателей оказалась очень низкой: за проведение референдума подписался только 35 911 гражданин или 2,28% от всех имеющих право голоса. В итоге референдум не был созван, а президент провозгласил закон. Это историческое событие состоялось 19 января 2024 года.
Поэтому с 1 июля 2024 года вступает в силу раздел D2 Закона "О нотариате" - "Оформление нотариальных актов о партнёрстве или его прекращении" (официальная версия закона - здесь).
Именно с сегодняшнего дня любой присяжный нотариус (список — здесь) может оформить нотариальный акт о партнёрстве, если два совершеннолетних физических лица вместе заявляют, что между ними есть близкие личные отношения, общее хозяйство и намерение заботиться о нем, а также обеспечивать и поддерживать друг друга.
Важно понимать, что партнёрство не приравнивается к браку, настаивают в Совете присяжных нотариусов. Супруги наделены большими правами и обязанностями, нежели партнёры. В первую очередь это касается регулирования имущественных вопросов, наследственного права и признания союзов, заключённых за пределами Латвии.
И все же партнёрский союз поможет близким людям в решении определённых юридических вопросов.
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