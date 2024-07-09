С тех пор, как значительная часть нашей жизни переместилась в виртуальную среду, повседневным явлением стали не только публичные дискуссии, но и острые комментарии событий и людей. Они используют интернет не только для того, чтобы комментировать интересующие их темы, но и для резкого осуждения действий других людей. Один из таких недавних публичных конфликтов возник между публицистом Кришьянисом Клявиньшем и главным редактором Латвийского радио Анитой Брауной. Может ли и в каких случаях потерпевший рассчитывать на защиту полиции?

Не вдаваясь в подробности и не пытаясь дать оценку правомерности действий той или иной стороны, следует кратко изложить суть конфликта. Для Аниты Брауны было неприемлемо, что Кришьянис Клявиньш в связи с ее профессиональной позицией по проведению предвыборных дебатов на русском языке презрительно назвал ее "агентом Кремля". Поэтому Анита обратилась в Госполицию с просьбой возбудить уголовное дело за клевету. Это возмутило Клявиньша, который публично прокомментировал действия Брауны, а также осудил действия полицейских при его допросе. Этот конфликт быстро приобрел широкий резонанс. Многие встали на защиту Аниты Брауны, заявив, что публичные нападки неприемлемы. Другие защищали Клявиньша, настаивая на свободе мнений и даже повторяя его слова о том, что Анита Брауна является "агентом Кремля".