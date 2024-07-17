На ул. Карля Улманя гатве начинаются самые крупные в этом году в столице работы по замене дорожного покрытия.

О начале работ и других планах по ремонту столичных улиц сегодня расскажут представители Рижской думы. В пресс-конференции примут участие мэр Риги Вилнис Кирсис, председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Олафс Пулкс, руководитель отдела дорожной инфраструктуры департамента внешнего пространства и мобильности Андрей Уртанс и руководитель работ ООО Vianova Янис Страздиньш.

Мероприятие состоится на ул. Карля Улманя гатве, 88а напротив магазина Maxima.

Дорожное покрытие на ул. Улманя гатве планируется заменить на участках от улицы Грамздас до границы города, от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку и от улицы Яунмоку до улицы Грамздас.

Стоимость проекта составляет 9,06 млн евро, из них 7,7 млн евро планируется занять в Госказне.

Замену дорожного покрытия ул. Улманя гатве проведут дорожно-строительные предприятия Binders и Vianova.

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