Для содержания железнодорожной инфраструктуры Латвии нынешней государственной дотации в размере 65 млн евро недостаточно, так как сокращение грузопотоков слишком велико, сказал в интервью агентству LETA министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

"Мы добились значительной экономии, но ясно, что будет тенденция роста дотаций", - сказал министр.

Он отметил, что руководству ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) поручено пересмотреть все ранее поданные расчеты и представить несколько сценариев, учитывающих и влияние санкций, и уменьшение грузопотока.

"Железнодорожная инфраструктура имеет стратегическое значение, и мы должны найти устойчивый способ ее содержания", - сказал министр.

Он отметил, что необходимо способствовать росту перевозок - и пассажирских, и внутренних грузоперевозок, а также создавать новые международные коридоры. Для этого необходима инфраструктура, поэтому расходы на ее содержание, скорее всего, возрастут.

Комментируя будущее LDz, Бришкенс отметил, что министерство наметило ряд направлений, но сейчас для предприятия наступил сложный период и ведется работа над тем, как сделать содержание существующей железнодорожной системы более эффективным.

По словам министра, к такой ситуации нужно было готовиться как минимум за десять лет, понимая, что грузоперевозки иссякнут. "С этим нужно было считаться, а теперь резкая перестройка неизбежна", - сказал министр.

Министерство сообщения видит возможности развития направлений, которые связаны с западными союзниками, а также международным коридором в Центральную Азию.

По словам министра, нужно думать и о развитии внутренних перевозок, так как эта сфера ранее не была приоритетной для железной дороги, а акцент всегда делался на транзит угля и нефти.

"Мы уже работаем с зерновыми кооперативами, предприятием "Latvijas valsts meži" и другими экспортерами древесины над тем, чтобы в будущем перенести грузоперевозки с автомобильного на железнодорожный транспорт. Для этого нам нужна интермодальная инфраструктура в стратегических местах, которые находятся дальше от портов, например, на севере Видземе, где создаются индустриальные парки, в Латгале, в приграничных регионах", - отметил Бришкенс.

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