Foto: AFP/Scanpix/LETA/F64

В Латвии с начала июля выявлен выраженный рост доли положительных тестов на Covid-19: с 2,8% в первую неделю июля до 10,7% во вторую неделю июля и 13,6% в третью неделю июля, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во второй половине мая наблюдался умеренный рост заболеваемости Covid-19, в начале июня средняя доля положительных тестов достигла 2,5%, но затем ситуация стабилизировалась.

По данным эпидемиологического мониторинга SPKC, самая неблагоприятная ситуация с Covid-19 наблюдалась в начале января 2024 года, когда в среднем почти каждый шестой (18%) тест на вирус SARS-CoV-2 был положительным. К началу февраля средний процент положительных тестов снизился до 7% и продолжил снижаться, достигнув минимального уровня в конце апреля и первой половине мая - 1,3%.

В 2024 году максимальное количество пациентов с основным диагнозом Covid-19 в стационарах было во вторую неделю января (159 пациентов), в третью неделю мая с основным диагнозом Covid-19 было всего 6 пациентов, в последнюю неделю июня – 10 пациентов. В третью неделю июля количество стационарных пациентов с основным диагнозом Covid-19 составило 23. Однако, несмотря на значительную активизацию инфекции, столь же быстрого роста числа больных Covid-19 в больницах не наблюдается, что свидетельствует о том, что в настоящее время инфекция Covid-19 распространяется преимущественно среди молодежи и в меньшей степени поражает людей, принадлежащих к группам риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями).

По данным оперативного мониторинга, в 2024 году наибольшее количество умерших больных с Covid-19 (23 пациента) было зарегистрировано в первую неделю января, а в третью неделю мая — всего один. За третью неделю июля зарегистрирована одна смерть пациента с инфекцией Covid-19.

В последние две недели заболеваемость заметно выросла, обращает внимание SPKC. Аналогичная тенденция наблюдалась в мае-июне в некоторых других странах Евросоюза, где сейчас ситуация стабилизировалась. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что в этом году рост летней заболеваемости Covid-19 начался раньше, чем в предыдущие годы.

Рост числа случаев заболевания Cоvid-19 в начале лета был связан с такими факторами, как увеличение контактов с людьми, длительные поездки и снижение иммунитета к инфекции Covid-19.

Как и все предыдущие штаммы Омикрон, KP.1, KP.2 и KP.3 способны легче преодолевать приобретенный иммунитет против инфекции Covid-19, быстрее распространяться и некоторое время оставаться доминирующими, вызывая очередной умеренный рост заболеваемости. Однако до сих пор нет доказательств того, что новые штаммы вируса SARS-Cov-2, в том числе штаммы группы KP, могут вызывать у пациентов более тяжелое клиническое течение болезни.

Подробнее о ситуации читайте в тексте "Правда ли, что в Латвию вернулся ковид - с бессонницей?" - здесь.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit