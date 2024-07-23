В Латвии с начала июля выявлен выраженный рост доли положительных тестов на Covid-19: с 2,8% в первую неделю июля до 10,7% во вторую неделю июля и 13,6% в третью неделю июля, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во второй половине мая наблюдался умеренный рост заболеваемости Covid-19, в начале июня средняя доля положительных тестов достигла 2,5%, но затем ситуация стабилизировалась.

По данным эпидемиологического мониторинга SPKC, самая неблагоприятная ситуация с Covid-19 наблюдалась в начале января 2024 года, когда в среднем почти каждый шестой (18%) тест на вирус SARS-CoV-2 был положительным. К началу февраля средний процент положительных тестов снизился до 7% и продолжил снижаться, достигнув минимального уровня в конце апреля и первой половине мая - 1,3%.

В 2024 году максимальное количество пациентов с основным диагнозом Covid-19 в стационарах было во вторую неделю января (159 пациентов), в третью неделю мая с основным диагнозом Covid-19 было всего 6 пациентов, в последнюю неделю июня – 10 пациентов. В третью неделю июля количество стационарных пациентов с основным диагнозом Covid-19 составило 23. Однако, несмотря на значительную активизацию инфекции, столь же быстрого роста числа больных Covid-19 в больницах не наблюдается, что свидетельствует о том, что в настоящее время инфекция Covid-19 распространяется преимущественно среди молодежи и в меньшей степени поражает людей, принадлежащих к группам риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями).

По данным оперативного мониторинга, в 2024 году наибольшее количество умерших больных с Covid-19 (23 пациента) было зарегистрировано в первую неделю января, а в третью неделю мая — всего один. За третью неделю июля зарегистрирована одна смерть пациента с инфекцией Covid-19.

В последние две недели заболеваемость заметно выросла, обращает внимание SPKC. Аналогичная тенденция наблюдалась в мае-июне в некоторых других странах Евросоюза, где сейчас ситуация стабилизировалась. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что в этом году рост летней заболеваемости Covid-19 начался раньше, чем в предыдущие годы.

Рост числа случаев заболевания Cоvid-19 в начале лета был связан с такими факторами, как увеличение контактов с людьми, длительные поездки и снижение иммунитета к инфекции Covid-19.

Как и все предыдущие штаммы Омикрон, KP.1, KP.2 и KP.3 способны легче преодолевать приобретенный иммунитет против инфекции Covid-19, быстрее распространяться и некоторое время оставаться доминирующими, вызывая очередной умеренный рост заболеваемости. Однако до сих пор нет доказательств того, что новые штаммы вируса SARS-Cov-2, в том числе штаммы группы KP, могут вызывать у пациентов более тяжелое клиническое течение болезни.

Подробнее о ситуации читайте в тексте "Правда ли, что в Латвию вернулся ковид - с бессонницей?" - здесь.

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