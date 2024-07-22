Министерство экономики предлагает снизить пособия по нетрудоспособности, к такой дискуссии готово и Министерство благосостояния. Тем временем работодатели готовы обсудить оплату пяти дней больничного, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспарс Горкшс.
По словам Горкшса, латвийский бизнес находится в менее выгодной ситуации: в Литве работодатель оплачивает два дня больничного, в Эстонии - пять, в Латвии - восемь. Глава LDDK считает, что для Латвии наиболее подходящей будет литовская модель. При этом он осознает, что переход на оплату работодателем двух дней может стать очень резким. Поэтому ведется дискуссия о переходе на пять дней, которые будет оплачивать работодатель.
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