Foto: RFS

Латвийский футболист Глеб Жалейко после попадания в скандал во вторник в своих социальных сетях оправдывался, что никогда не поддерживал войну или агрессора и всегда был на стороне Украины.

28 июня на матче первой лиги чемпионата Латвии по футболу между дублирующим составом RFS и командой Leevon/PPK на трибунах произошел инцидент, в котором мать футболиста RFS Глеба Жалейко заставила болельщиков PPK покинуть стадион, назвала их фашистами. Она также заявила, что Владимир Путин приедет в Латвию и расстреляет их первыми, когда те скандировали лозунг "Путин — хуйло".

Затем в конфликт вмешался бывший футболист юношеской сборной Латвии до 19 лет Глеб Жалейко, который также якобы называл фанатов фашистами.

Во вторник 20-летний Жалейко объяснил произошедшее в своем профиле в Instagram. "Хотел высказаться сам, не оставляя места для интерпретаций. Моя позиция простая. Я не поддерживаю и никогда не поддерживал войну или агрессора. Я поддерживаю и буду поддерживать Украину. Как любой сын, который любит свою семью, во время игры я увидел конфликт на трибунах и, не вдаваясь в детали, вмешался в него с единственной целью защитить маму. Я не видел и не слышал причин конфликта. Поддался эмоциям, что в такой ситуации является естественным. Прошу прощения у болельщиков и у тех, кого, возможно, обидел своими действиями", — высказался Глеб Жалейко.

Тем временем Комитет по этике Латвийской футбольной федерации (LFF) начал выяснять и оценивать обстоятельства возможного разжигия ненависти и якобы поддержки агрессии России в высказываниях футболистов RFS Глеба Жалейко и Адама Мархиева.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit