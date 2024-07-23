Латвийский футболист Глеб Жалейко после попадания в скандал во вторник в своих социальных сетях оправдывался, что никогда не поддерживал войну или агрессора и всегда был на стороне Украины.

28 июня на матче первой лиги чемпионата Латвии по футболу между дублирующим составом RFS и командой Leevon/PPK на трибунах произошел инцидент, в котором мать футболиста RFS Глеба Жалейко заставила болельщиков PPK покинуть стадион, назвала их фашистами. Она также заявила, что Владимир Путин приедет в Латвию и расстреляет их первыми, когда те скандировали лозунг "Путин — хуйло".

Во вторник 20-летний Жалейко объяснил произошедшее в своем профиле в Instagram. "Хотел высказаться сам, не оставляя места для интерпретаций. Моя позиция простая. Я не поддерживаю и никогда не поддерживал войну или агрессора. Я поддерживаю и буду поддерживать Украину. Как любой сын, который любит свою семью, во время игры я увидел конфликт на трибунах и, не вдаваясь в детали, вмешался в него с единственной целью защитить маму. Я не видел и не слышал причин конфликта. Поддался эмоциям, что в такой ситуации является естественным. Прошу прощения у болельщиков и у тех, кого, возможно, обидел своими действиями", — высказался Глеб Жалейко.