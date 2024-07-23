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Для привлечения врачей к работе в госсекторе, особенно в больницах, и содействия замене поколений в практиках семейных врачей из фондов Европейского союза (ЕС) медикам будут доступны компенсации - в общей сложности 6,9 млн евро, предусматривают утвержденные во вторник правительством правила, сообщает агентство LETA.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что цель компенсаций - привлечь как молодых врачей на свободные рабочие места для оказания оплачиваемых государством услуг здравоохранения, так и тех, кто сейчас не работает по профессии или работает за пределами Латвии.

Чтобы претендовать на единовременную финансовую поддержку, медработники должны будут соответствовать нескольким условиям, и при получении компенсации в госсекторе проработать определенный период - три года. Претендовать на единовременную компенсацию смогут не работавшие на день вступления в силу настоящих правил Кабинета министров - 23 августа 2023 года.

Единовременная компенсация будет в размере девяти месячных зарплат - от примерно 7000 до 16 000 евро в зависимости от специальности, в соответствии с установленной квалификационной категорией должности медработника самой низкой зарплатой согласно действующим правилам КМ.

Кроме того, финансовая поддержка предусмотрена для семейного врача, который передает практику молодому семейному врачу. Это будет единовременная компенсация в размере трех месячных зарплат - всего 5439 евро. Компенсация рассчитана как мотивация за передачу знаний и своего опыта молодому специалисту.

До конца 2029 года или до освоения доступного финансирования в целом планируется привлечь для обеспечения оплачиваемых государством услуг здравоохранения более 450 специалистов.

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