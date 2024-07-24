США в большой степени являются незаменимым стратегическим союзником Латвии, поэтому ожидается, что партнерство между двумя странами продолжится независимо от исхода президентских выборов в США, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Спрудс отметил, что Латвия следит за политической динамикой в США, однако необходимо помнить, что сейчас в США предвыборный период.

По словам политика, следует помнить, что США были в большой степени незаменимым стратегическим союзником. Если посмотреть на предыдущие администрации президентов США, то присутствие США в Латвии всегда было сильным. Поэтому ожидается, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжится и после выборов, отметил министр.

Во вторник, 23 июля, правительство утвердило План развития Национальных вооруженных сил на 2025-2036 годы, которые в основном касается латвийской армии, но одновременно подчеркивает укрепление взаимодействия с другими союзниками по НАТО, поскольку их присутствие в Латвии будет только усиливаться, отметил министр.

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