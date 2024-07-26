Температура воды в озере Бабелитисс достигла плюс 24 градусов, в Кишэзерсе - плюс 23, в Вецаки температура воды плюс 22 градусов, в Даугаве на Луцавсале и Кипсале - плюс 21 градус, в Вакарбулли - плюс 20, а в Даугаве на Румбуле плюс 19 градусов.