Среди рижских пляжей вода по-прежнему самая теплая на озере Бабелитис, сообщает муниципальная полиция.
Температура воды в озере Бабелитисс достигла плюс 24 градусов, в Кишэзерсе - плюс 23, в Вецаки температура воды плюс 22 градусов, в Даугаве на Луцавсале и Кипсале - плюс 21 градус, в Вакарбулли - плюс 20, а в Даугаве на Румбуле плюс 19 градусов.
Как сообщалось ранее, из-за опасных сине-зеленых водорослей в Риге не рекомендуется купаться на пляже в Румбуле.
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