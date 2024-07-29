Fоtо: LETA

28 и 29 июля центральные районы Латвии серьезно пострадали от непогоды. Проливные дожди и сильный ветер привели к затоплению обширных территорий. Десятки тысяч человек остались без электричества, ветер повалил множество деревьев, повредив машины и здания. После обеда непогода наконец начала отступать. Delfi следил за ситуацией в режиме текстового онлайна.

Что известно на 17 часов дня

  • Эвика Силиня созвала Совет по управлению кризисами в связи с ущербом, нанесенным стихией. Речь пойдет о господдержке для пострадавших самоуправлений. Заседание запланировано на вторник, 30 июля.

  • В Земгале и на юго-западе Видземе объявлено оранжевое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках и более обширным затоплением территорий вблизи водоемов. В свою очередь, на большей части страны действует желтое предупреждение.

  • В центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков.

  • Масштабная эвакуация жителей пока не потребовалась: подтоплены отдельные участки дорог, улиц, парков, а также первые этажи и подвалы.

  • Без электричества около 37 000 клиентов Sadales tīkls.

  • Спасатели получили около 1000 заявок на проведение работ по ликвидации последствий бури. Больше всего заявок поступило от жителей Риги.

  • Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе. В частности, закрыта дорога Тушки — Калнциемс.

  • Нарушено движение поездов и самолетов. По-прежнему наблюдаются задержки прибывающих и вылетающих авиарейсов.

  • В Риге нарушено движение общественного транспорта.

  • Повреждена крыша Домского собора, Домская площадь временно закрыта для посетителей. Также буря нанесла урон Музею истории и мореходства, цирку, Театру Чехова и Театру кукол.

  • Из-за бури нарушена инфраструктура мобильных операторов, главным образом в Риге, Елгаве, Добеле и Тукумсе.

  • В Елгаве из затопленного дома эвакуировано семь человек. В целом, больше всего от стихии пострадала Елгава. В городе повреждены 120 многоквартирных домов и 80 частных домов, насосные станции не справляются с откачкой воды.

  • Из-за сильного ветра нарушена работа такси.

  • Поступили сообщения о двух пострадавших.

  • Пострадавшие от бури самоуправления смогут получить помощь от государства.

  • В Рижском и Вентспилсском портах ограничено движение судов.

  • Закрыты два ботанических сада - в Риге и Саласпилсе. Также из-за бури закрыты Рижский зоопарки и Этнографический музей.

  • В Юрмале от стихии больше всего пострадал парк в Каугури.

  • Фото и видео очевидцев.

  • Рижская дума рекомендует рижанам в понедельник оставаться дома.

Водителям следует учитывать, что ответственным службам потребуется время, чтобы справиться с последствиями урагана и полностью восстановить движение. Поэтому, если сегодня необходимо отправиться в сторону Земгале или Рижский регион, на это следует выделить дополнительное время. Со всеми ограничениями движения из-за урагана можно ознакомиться здесь.

О поваленных деревьях, размытых дорогах и других повреждениях, нанесенных ураганом, следует сообщать по телефону 80005555.

Осадки и сила ветра

Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе — 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле — 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс — 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Оставайтесь дома

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.

Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

ГПСС сообщает, что опасность не миновала, красное предупреждение действует весь понедельник для центральной Латвии. Людей просят оставаться дома, работать удаленно, отложить походы в магазины и кафе, личные встречи.

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