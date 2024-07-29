28 и 29 июля центральные районы Латвии серьезно пострадали от непогоды. Проливные дожди и сильный ветер привели к затоплению обширных территорий. Десятки тысяч человек остались без электричества, ветер повалил множество деревьев, повредив машины и здания. После обеда непогода наконец начала отступать. Delfi следил за ситуацией в режиме текстового онлайна.

Что известно на 17 часов дня

Эвика Силиня созвала Совет по управлению кризисами в связи с ущербом, нанесенным стихией. Речь пойдет о господдержке для пострадавших самоуправлений. Заседание запланировано на вторник, 30 июля.

В Земгале и на юго-западе Видземе объявлено оранжевое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках и более обширным затоплением территорий вблизи водоемов. В свою очередь, на большей части страны действует желтое предупреждение.

В центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков.

Масштабная эвакуация жителей пока не потребовалась: подтоплены отдельные участки дорог, улиц, парков, а также первые этажи и подвалы.

Без электричества около 37 000 клиентов Sadales tīkls.

Спасатели получили около 1000 заявок на проведение работ по ликвидации последствий бури. Больше всего заявок поступило от жителей Риги.

Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе. В частности, закрыта дорога Тушки — Калнциемс.

Нарушено движение поездов и самолетов. По-прежнему наблюдаются задержки прибывающих и вылетающих авиарейсов.

В Риге нарушено движение общественного транспорта.

Повреждена крыша Домского собора, Домская площадь временно закрыта для посетителей. Также буря нанесла урон Музею истории и мореходства, цирку, Театру Чехова и Театру кукол.

Из-за бури нарушена инфраструктура мобильных операторов, главным образом в Риге, Елгаве, Добеле и Тукумсе.

В Елгаве из затопленного дома эвакуировано семь человек. В целом, больше всего от стихии пострадала Елгава. В городе повреждены 120 многоквартирных домов и 80 частных домов, насосные станции не справляются с откачкой воды.

Из-за сильного ветра нарушена работа такси.

Поступили сообщения о двух пострадавших.

Пострадавшие от бури самоуправления смогут получить помощь от государства.

В Рижском и Вентспилсском портах ограничено движение судов.

Закрыты два ботанических сада - в Риге и Саласпилсе. Также из-за бури закрыты Рижский зоопарки и Этнографический музей.

В Юрмале от стихии больше всего пострадал парк в Каугури.

Фото и видео очевидцев.

Рижская дума рекомендует рижанам в понедельник оставаться дома.



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Водителям следует учитывать, что ответственным службам потребуется время, чтобы справиться с последствиями урагана и полностью восстановить движение. Поэтому, если сегодня необходимо отправиться в сторону Земгале или Рижский регион, на это следует выделить дополнительное время. Со всеми ограничениями движения из-за урагана можно ознакомиться здесь.

О поваленных деревьях, размытых дорогах и других повреждениях, нанесенных ураганом, следует сообщать по телефону 80005555.

Осадки и сила ветра

Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе — 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле — 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс — 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Оставайтесь дома

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.

Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

ГПСС сообщает, что опасность не миновала, красное предупреждение действует весь понедельник для центральной Латвии. Людей просят оставаться дома, работать удаленно, отложить походы в магазины и кафе, личные встречи.

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