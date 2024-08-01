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Работало четыре насоса — теперь шесть, сообщает 1 августа управляющая дома в Вайвари, пострадавшего от последствий воскресной бури. По ее словам, иначе в квартиры хлынет городская фекальная канализация, которая связана с перегруженной ливневой. 30 июля Юрмальская дума ответила порталу Delfi, что авария с их стороны устранена, а ситуация нормализуется. Но реальность говорит об обратном. Портал Delfi следит за развитием ситуации.

Каждый день откачки воды дома на проспекте Асару, 55-57 обходится жильцам почти в 2000 евро. "Ничего у нас не улучшается, - утверждает представитель управляющей домом компании Selecum Home Байба Рудзите. - Мы звоним в Jūrmalas Ūdens и просим приехать на объект специалистов, но они кидают трубку. Мы почти откачали воду из погреба, но уровень снова стал подниматься из внешнего колодца".

Да, уровень воды в подземной автостоянке удалось снизить с 80 до 30 см, но это получилось лишь за счет привлечения дополнительного оборудования (теперь работают 6 насосов, вместо четырех, в том числе два — промышленных) и того, что стали блокировать места притока снаружи воды. Уровень колодца поднимается, поэтому придется открыть отверстия в подвал.

"Если мы все оставим все закрытым, как есть, и не продолжим качать, фекальная канализация хлынет в дом и будет выплескиваться из унитазов первых этажей", - настаивает управляющая. Она поясняет: "Представьте себе колодец, куда притекает вода, а на метр выше там проходит труба, через которую из дома выходит общая канализация, если вода достигнет трубы, то канализация будет выходить не в подвал, а через канализационные стояки. Именно поэтому мы призываем муниципальное предприятие безотлагательно обследовать объект и принять меры, но они уже знают наши номера и отвечают: может, мы приедем, пи-пи-пи..."

По словам управляющей, у нее есть видео, которое подтверждает: вода в дом поступает фонтанами из четырех мест снаружи, "из городской канализации". Она сообщила, что вода отдана на анализы качества — утром будут результаты, есть ли там элементы фекалий.

Что происходит?

В понедельник 28 июля в редакцию Delfi обратились жильцы дома по адресу проспект Асару, 55-57 — подвал дома, где находится автостоянка, стремительно заполняется водой. Траснспорт эвакуировали. Но под водой оказался электрощит и котельная. В доме проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Жильцы опасались, что фундамент не выдержит подмыва, и дом рухнет. Обращались в ГПСС, в Jūrmalas Ūdens, в Юрмальскую думу, но помощи не дождались.

Версия управляющей. Представитель управляющей домом компании Selecum Home Байба Рудзите сообщила Delfi, что компания арендовала четыре насоса и сутки напролет ведет откачку, которые позволяют держать уровень 80 см. По ее утверждению, на звонок в Jūrmalas Ūdens ответили, что с их стороны все в порядке, а проблемы - "в зоне ответственности самого дома". Но управляющая настаивает, что проблема связана именно с проблемами в работе JŪ. Излишки городской воды не откачиваются, она попадает в подземную автостоянку находящегося в низине дома из ливневой канализации, а в четырех местах бьет фонтаном.

По ее сведениям, проблема связана с повреждением подачи электричества насосной станции Jūrmalas Ūdens, которая как раз и должна была обеспечить откачку воды в городе в критической ситуации. В доме пришлось отключить электричество из соображений безопасности — под водой оказался электрощит. Также был до крыши затоплен домик котельной, а после откачки воды включать котлы нельзя — будут ли они работать, покажет время.

  • Ущерб еще подсчитывается. Но одни только сутки откачки воды 4 насосами под наблюдением технического работника обоходятся хозяевам квартир в 1830 евро плюс PVN. Сегодня уже четвертые сутки. Насосов стало больше — это дороже.

Управляющая считает, что убытки должно будет компенсировать самоуправление. "Да, это ситуация форс-мажора, но и в таких обстоятельствах ответственные службы должны неотложно действовать, а тут ни до кого нельзя было дозвониться и никакого плана действий явно не было".

Версия Юрмальской думы. На запрос Delfi dо вторник представитель Юрмальской думы сообщила порталу Delfi, что просьб о помощи — более тысячи, справляться со всем не успевают. Там подтвердили, что окрестностям Асари и Меллужи ураган нанес самый большой урон. Ситуация усугубляется тем, что стихия затруднила отвод сточных вод в море. Юрмальская дума утверждает, что уже 30 июля была устранена аварийная ситуация в ливневой канализации района и восстановлен отток сточных вод, поэтому ситуация в Асари и Меллужи постепенно стабилизируется. Юрмальское самоуправление настаивает, что в критической ситуации виновата стихия, а ответственные службы делают все возможное, но восстановление системы мелиорации может занять время.

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