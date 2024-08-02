Даже у политиков, представляющих правящую коалицию в Сейме, разные мнения по поводу обязательного призыва женщин на государственную службу обороны. Ранее командующий Национальными Вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш предложил обдумать такую возможность.

Глава фракции коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис в разговоре с агентством LETA, выражая свое личное мнение, отметил, что призыв женщин был бы поспешным шагом.

В то же время он указал, что у него нет никаких сомнений в том, что женщины способны на многое, однако он не считает, что обязательный призыв женщин — это направление, в котором следует двигаться.

Представитель фракции премьерского "Нового единства" в Сейме Анна Удре сказала агентству LETA, что в данный момент требуется более широкое обсуждение этого вопроса.

Депутат Сейма Атис Швинка ("Прогрессивные") в сети "X"е отметил, что обязательный призыв женщин можно поддержать. Весной прошлого года "Прогрессивные" уже поднимали этот вопрос, но он не получил широкой поддержки.

"Гендерное равенство означает равенство прав, возможностей и обязанностей — мы об этом не забыли и готовы начать политическое продвижение этого вопроса," отметил Швинка.

Как уже сообщалось ранее, командующий НВС Леонид Калниньш предложил рассмотреть вопрос о призыве женщин на обязательную государственную службу обороны.

В следующем году планируется комплектовать государственную службу обороны с участием примерно 1000 молодых людей, чтобы в дальнейшем достигнуть числа в 4000 военнослужащих в год.

Калниньш в интервью Латвийскому радио не отрицал, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает беспокойство по поводу способности укомплектовать службу необходимыми 4000 военнослужащими. НВС определенно необходимо искать способы мотивировать призывников.

"Моя уверенность и установка, что воин-доброволец - самый лучший, качественный и эффективный. И я надеюсь, что при добровольном участии служба будет мотивировать и остальных граждан Латвии, и то количество, которое мы призываем в обязательном порядке, не будет в процентном отношении большим", - отметил командир НВС.

Закон о государственной службе обороны был принят Сеймом 5 апреля 2023 года. Он обязывает каждого гражданина Латвии — мужчину в течение года после достижения 18-летнего возраста, или, если гражданин продолжает обучение на уровне основного или среднего образования — в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее 24 лет, пройти воинскую службу. При этом установлено, что на добровольной основе на службу могут записываться граждане Латвии — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

Добровольные военнослужащие получают ежемесячное пособие в размере 600 евро, а также компенсацию в размере 1100 евро после окончания службы. В общей сложности это составляет 7700 евро. У призванных в обязательном порядке компенсация меньше.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!