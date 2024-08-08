Государственный контроль указал Министерству обороны на первые необоснованные траты средств, вложенных в SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ("Государственная оборонная корпорация"). Ревизоры отметили, что выделенные из госбюджета средства в первую очередь следует тратить на нужды оборонного ведомства в рамках обеспечения внутренней и внешней безопасности, а не на нужды администрации общества капитала, которые сейчас не являются приоритетными

Как сообщили агентству LETA в Госконтроле, в ходе ревизии годового отчета Минобороны за 2023 год рассматривался вопрос о создании общества капитала, при этом было отмечено, что существуют риски нецелевого расходования финансирования.

Госконтроль отмечает, что, согласно публично доступной информации, только что прошел конкурс на закупку легковых автомобилей для нужд "Государственной оборонной корпорации", и один из автомобилей, который планируется купить -

- электрический. В конкурсе участвовал один претендент, и если министерство поддержит решит произвести покупку авто, государству это обойдется в общей сложности в 180 000 евро. Проведение и результаты этого конкурса не свидетельствуют о том, что деятельность общества капитала в соответствии с планом направлена на интеграцию с системой снабжения Национальных вооруженных сил (НВС), заключил Госконтроль.

В связи с этим Госконтроль призывает министерство укреплять принципы управления "Государственной оборонной корпорацией". Учитывая высокий приоритет государственной безопасности, в том числе укрепления боеспособности НВС и развития военной индустрии и инфраструктуры Латвии, Госконтроль надеется, что уже первые вложения в "Государственную оборонную корпорацию" будут направлены в первую очередь на развитие ее основной деятельности и укрепление потенциала, при этом будет тщательно взвешиваться размер других, в том числе административных, расходов.

Госконтроль напоминает, что деятельность "Государственной оборонной корпорации" финансируется из выделенных на оборону средств госбюджета. В настоящее время в ее основной капитал внесено уже 1,6 млн евро, которые, среди прочего, планируется потратить на финансирование административных ресурсов общества капитала, таких как отбор и трудоустройство правления и работников, административные расходы бюро, командировки, приобретение основных средств.

Кабинет министров признал государственную безопасность основным приоритетом, что предусматривает направление существенных финансовых средств на оборонные расходы. В этом году они запланированы на сумму 1,3 млрд евро, а в последующие годы финансирование продолжит увеличиваться, достигнув в 2027 году 1,8 млрд евро.

Рост оборонного бюджета сам по себе не характеризует увеличение обороноспособности страны. На это влияет ряд факторов, одним из которых является готовность оборонной промышленности обеспечить вооруженные силы необходимыми товарами и услугами, подчеркивается в сообщении Госконтроля.

Создание "Государственной оборонной корпорации" в конце 2023 года стало важным прорывом в развитии индустриальной базы по производству боеприпасов, отметили в Госконтроле.

Доли капитала предприятия принадлежат Минобороны, которое вместе с НВС является главным клиентом общества капитала. На момент учреждения капитальное общество получило 500 000 евро из выделенных на оборону средств государственного бюджета. В этом году в его основной капитал внесен еще 1,1 млн евро, для чего на соответствующую сумму сокращено финансирование нужд НВС в 2024 году.

С учетом упомянутого Госконтроль призывает Минобороны обеспечить контроль за соответствием расходования выделенных средств целям и потребностям оборонного ведомства.

Министерство сообщило агентству LETA, что ценит вклад Госконтроля и полностью согласно с его оценкой.

Министерство продолжит совершенствовать управление и надзор за "Государственной оборонной корпорацией", чтобы обеспечить использование вложенных в нее средств для выполнения приоритетных задач.

Как держатель долей капитала "Государственной оборонной корпорации" Минобороны выдало рекомендации по изменениям в бюджете общества капитала, не поддержав ряд расходных позиций, а также еще в июне поручило "Государственной оборонной корпорации" до 15 августа разработать систему внутреннего контроля и управления рисками.

Кроме того, министерство еще в июле обратило внимание на ограниченный объем финансовых ресурсов и не поддержало покупку автотранспорта для нужд работников общества капитала.

Минобороны продолжает регулярно встречаться с представителями "Государственной оборонной корпорации", чтобы убедиться в улучшениях в управлении обществом капитала и выполнении поставленных задач в соответствии с делегированными ему Кабинетом министров задачами и поставленной целью - обеспечить строительство завода по производству пороховых зарядов модулярных 155-миллиметровых снарядов в соответствии с ранее составленным графиком.

Учитывая, что "Государственная оборонная корпорация" является новым государственным обществом капитала, она должна обеспечить перенос технологий и создание производственных мощностей с одновременной организацией управления и работы предприятия.

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