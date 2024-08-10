С приближением нового учебного года директора школ беспокоятся о том, удастся ли заполнить все вакансии педагогов. Если в предыдущие годы больше всего ощущалась нехватка преподавателей точных наук, то в этом году - учителей различных языков. В основном это связано с тем, что уже в начале лета многие родители решили, что их дети прекратят изучение русского языка. Поэтому школы в спешке ищут учителей европейских языков, которые сейчас в дефиците. Об этом сообщает телеканал TV3.

Несмотря на то что школы сейчас пустуют, а многие директора ушли в отпуск, большинство из них вынуждены продолжать работу. Это связано с тем, что сентябрь уже не за горами - нужно решать не только хозяйственные вопросы, но и, казалось бы, бесконечную проблему с заполнением учительских вакансий.

"Полностью отключиться не получается, да. И сейчас я нахожусь в небольшой поездке, но есть звонки, разговоры и все остальное", - сообщила директор Саулкрастской средней школы Оксана Ванага.

Саулкрастская средняя школа все еще ищет учителя математики, латышского и английского языков, а также готова принять на работу учителя любого другого языка Европейского союза (ЕС). И именно нехватка учителей второго иностранного языка вызывает самые большие беспокойства. В Саулкрасты этим летом около 60 учеников отказались от русского языка как второго иностранного. Это означает, что директору до сентября нужно найти кого-то, кто будет преподавать второй иностранный язык этому относительно небольшому количеству детей.

"Очень, очень сложно привлечь педагога на небольшую нагрузку, на несколько часов. Потому что это планирование, это путь до школы, это сложно. Поэтому у нас есть вакансии для учителей немецкого и испанского языков, по принципу "кто подаст заявку, того и возьмем". Но реальность очень и очень печальна. Есть те, кто звонит, но хочет сразу большую нагрузку, полный рабочий день, но мы не можем этого обеспечить",- пояснила Ванага.

Возможностью отказаться от изучения русского языка этим летом отказались 3000 учеников основных школ, поэтому сейчас с похожей проблемой сталкиваются многие школы в Латвии. Президент Ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс подчеркнул, что сейчас среди директоров школ началась чуть ли не охота на учителей иностранных языков.

"Нехватка и спрос огромные. И я должен сказать, что учителя иностранных языков сейчас переживают своего рода ренессанс, они возрождаются. Сейчас, например, коллеги-директора очень усердно ищут преподавателей немецкого языка. В разных городах, в школах любого типа", - отметил Калванс.

Проблема в том, что существующего количества учителей недостаточно для удовлетворения потребностей всех школ. Однако, по мнению Калванса, не было ошибкой разрешить отказ от русского языка раньше, тем самым обострив проблему нехватки педагогов.

"При таком быстром периоде введенения говорить, что все школы в регионах, городах, все эти школы готовы? Определенно нет! Но, возможно, с политической точки зрения был необходим этот толчок, чтобы система начала двигаться в этом направлении", - заявил он.

В Министерстве образования и науки (МОН) заявили, что ведомству также известно о трудностях многих школ с привлечением педагогов для замены учителей русского языка. Часто это связано именно с маленькой нагрузкой, что означает ничтожную зарплату за проделанную работу. Министерство видит сотрудничество между школами в качестве быстрого решения.

"Это количество детей, которые отказываются от русского языка как второго иностранного, конечно, в одном учебном заведении может быть и не такое большое, нонужно искать возможность, чтобы один учитель, работающий с детьми, обучал в разных образовательных учреждениях. Это один из способов, как школы могут действовать в критических ситуациях, и действительно эффективнее использовать те человеческие ресурсы, которые есть в самоуправлении", - подчеркнула директор Департамента образования МОН Эдите Канавиня.

Полный отказ от русского языка в школах постепенно начнется с 2026/2027 учебного года, когда потребность в новых учителях иностранных языков будет еще больше. Однако в МОН заявили, что сейчас идет активная подготовка будущих преподавателей иностранных языков как в университетах, так и в сотрудничестве с Французским институтом и Институтом Гете.

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