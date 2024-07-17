От изучения русского языка в качестве второго иностранного отказались уже почти 3000 учащихся 4-9-х классов, свидетельствуют данные Министерства образования и науки. Это 4,26% от всех учащихся 4-9 классов, изучавших русский язык как второй иностранный в 2023/2024 учебном году. В прошлом учебном году русский язык изучили 66 523 ученика 4-9 классов.

Больше всего заявлений об отказе от освоения русского языка получено в Риге - 309. Однако уже учитывать, что в столице проживает примерно треть жителей страны.

В Ропажском крае получено 210 заявлений, в Сигулдском крае - 207. Более ста заявлений - в Валмиерском, Огрском, Кекавском, Марупском, Елгавском, Бауском и Салдусском краях и в Лиепае.

В Резекне, Даугавпилсе, Прейльском, Ливанском, Балвском, Гулбенском, Кулдигском, Аугшдаугавском, Саласпапилсском и Вараклянском краях количество полученных заявлений не получает 10 в каждом.

В Краславском и Валкском краях от изучения русского языка как второго иностранного не отказался ни один школьник.

Чаще всего от уроков русского языка отказывались семиклассники - 717 школьников.

В мае этого года Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Об образовании", вводящие порядок отказа от изучения русского языка в качестве второго иностранного в основной школе (девятилетке). Нынешние старшеклассники - ученики 10-12-х классов - продолжат изучать русский как второй иностранный. Ранее, 23 апреля, Кабинет министров утвердил правила, предусматривающие, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков ЕС или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков. Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы.

"Ученик, который осваивает программу всеобщего основного образования, до 21 июня 2024 года и не позже чем до 31 мая 2025 года, в свою очередь, ученик, который в 2023/2024 году учится в 8-м классе, не позже, чем до 21 июня 2024 года, вправе в письменной форме отказаться от освоения русского языка как второго иностранного. После получения отказа учащегося, но не позже, чем в начале следующего учебного года, учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением обеспечивает ученику возможность осваивать иной иностранный язык как второй иностранный", - такую редакцию поправки к Закону "Об образовании" утвердил Сейм.

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