В четверг, 9 мая, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Об образовании", вводящие порядок отказа от изучения русского языка в качестве второго иностранного в основной школе (девятилетке). Нынешние старшеклассники - ученики 10-12-х классов - продолжат изучать русский как второй иностранный. Ранее, 23 апреля, Кабинет министров утвердил правила, предусматривающие, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков ЕС или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков. Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы.

Как будет происходить отказ от русского языка

"Ученик, который осваивает программу всеобщего основного образования, до 21 июня 2024 года и не позже чем до 31 мая 2025 года, в свою очередь, ученик, который в 2023/2024 году учится в 8-м классе, не позже, чем до 21 июня 2024 года, вправе в письменной форме отказаться от освоения русского языка как второго иностранного. После получения отказа учащегося, но не позже, чем в начале следующего учебного года, учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением обеспечивает ученику возможность осваивать иной иностранный язык как второй иностранный", - такую редакцию поправки к Закону "Об образовании" утвердил Сейм.

Большинство парламентариев отвергли предложение депутата от оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне дать право отказываться от изучения русского языка как второго иностранного учащимся средней школы - 10-12-х классов. То есть, старшеклассники будут доучивать русский язык, если они это делают уже в течение нескольких лет.

Также учащиеся основной школы - с 4-го по 9-й класс - смогут перейти по итогам 2023/2024 учебного года в следующий класс без оценки по русскому языку как второму иностранному, если отказались от его изучения. Девятиклассникам, заканчивающим в этом году основное образование, в случае, если они отказались от изучения русского языка, в списке оценок за 9-й класс, прилагаемый к диплому, выведут по русскому языку среднюю оценку за предыдущие годы обучения.

Поправка Илзе Индриксоне (Национальное объединение) дать и учащимся 10-11-х классов возможность переходить в следующий класс без оценки по русскому языку как второму иностранному также поддержана не была.

Что предусматривают правительственные правила?

Утвержденные 23 апреля Правила Кабинета министров предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.

В то же время школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы.

Те школьники, которые не хотят изучать русский язык в качестве иностранного, могут отказаться от его освоения уже в этом году. В этом случае они могут не сдавать экзамен по этому предмету, и будет выставлена средняя оценка за весь период.

Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

С 2026/2027 учебного года дети будут начинать осваивать второй иностранный язык не с 4-го, как сейчас, а с 5-го класса. В 4-м классе будут добавлены часы для изучения первого иностранного языка - английского.

Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 года, вообще не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

Переходный период - русский язык окончательно будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее - обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !