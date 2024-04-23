Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы. Затем в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык ЕС, стран Европейской Экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков. Это предусматривают Правила о государственном стандарте основного образования и образцов программ основного образования", единогласно и без дебатов утвержденные Кабинетом министров во вторник, 23 апреля.

"Это хорошая новость! Наконец-то!", - так прокомментировал проект Правила Кабинета министров премьер Эвика Силиня ("Новое Единство"). По ее словам, наконец-то из школ постепенно уйдет русский язык, и дети будут изучать языки, на которых говорят в Европейском союзе.

Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Переходный период - русский язык окончательно будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее - обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает.

Как будут отказываться от русского языка?

Утвержденные Правила Кабинета министров предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.

Те школьники, которые не хотят изучать русский язык в качестве иностранного, могут отказаться от его освоения уже в этом году. В этом случае они могут не сдавать по этому предмету, и будет выставлена средняя оценка за весь период.

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") заявила, что планируется, что с 2026/2027 учебного года дети будут начинать осваивать второй иностранный язык не с 4-го, как сейчас, а с 5-го класса. В 4-м классе будут добавлены для часы для изучения первого иностранного языка - английского.

Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 года, вообще не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

При этом те школьники, которые начали изучаться русский язык как второй иностранный на 1 сентября 2025 года, могут продолжать это делать до окончания основной школы (9 классов).

Правила предусматривают постепенный переход к отказу от изучения русского языка в качестве второго иностранного. В 2026/2027 пятиклассникам будут предлагать изучение иностранного языка, в 2027/2028 учебном году второй иностранный язык будет преподаваться в пятом и шестом классе, в 2028/2029 учебном году в 5-х, 6-х и 7-х классах, в 2029/2030 учебном году - в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах, а в 2030/2031 учебном году - на всей ступени основного образования (5-9-е классы).

Предполагается, что в ближайшее время фактически аналогичные поправки к Закону "Об образовании" утвердит в третьем чтении Сейм.

Возражения не были приняты во внимание

Во время публичного обсуждения было получено необычно много возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей различных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе. Все эти возражения были сведены в таблицу и приложены к проекту решения правительства, то есть, у министров была возможность ознакомиться и с таким мнением. В таблице напротив возражений было, впрочем, указано "не принято во внимание".

Основные причины несогласия сводились к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также подчеркивалось, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

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