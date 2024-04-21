Во вторник, 23 апреля, правительство Латвии примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании, сообщает агентство LETA.

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки (МОН), русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.

Проект предусматривает постепенный переход, с увеличением количества уроков в неделю в пятом классе по сравнению с четвертым. В 2027/2028 учебном году второй иностранный язык будет преподаваться в пятом и шестом классе, в 2028/2029 учебном году в 5-х, 6-х и 7-х классах, в 2029/2030 учебном году - в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах, а в 2030/2031 учебном году - на всей ступени основного образования (5-9-е классы).

Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начнут изучать второй иностранный язык, не являющийся официальным языком ЕС или ЕЭЗ, или языком, регулируемым межправительственными соглашениями, школы должны будут предоставлять его до конца основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 года, не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

Во время публичного обсуждения было получено необычно много возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей различных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе.

Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также подчеркивается, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

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