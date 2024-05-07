Будет достаточно сельских школ, которые вскоре столкнутся с серьезной проблемой обучения детей какому-либо из языков Европейского союза вместо более распространенного во многих местах русского. Решения постепенно ищет Рубенская основная школа в Валмиерском крае. Директор учебного заведения отметил, что для обеспечения качественного образования самое главное - это четкая и стабильная система.