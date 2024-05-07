Будет достаточно сельских школ, которые вскоре столкнутся с серьезной проблемой обучения детей какому-либо из языков Европейского союза вместо более распространенного во многих местах русского. Решения постепенно ищет Рубенская основная школа в Валмиерском крае. Директор учебного заведения отметил, что для обеспечения качественного образования самое главное - это четкая и стабильная система.
"Предлагаем дополнительный урок английского для ребенка. Но захочет ли он идти к учительнице на дополнительный урок английского? Я думаю, что нет", - сказал Адамсонс.
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