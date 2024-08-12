Граждане России - так называемая "вторая порция" тех, кому предстоит сдать экзамен по госязыку, чтобы сохранить право жить в Латвии - получили письма с призывом подать заявление на статус постоянного жителя ЕС, сообщает портал Rus.lsm.lv. Однако в письма вкралась ошибка - неверно указаны персональные коды. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) призывает не обращать внимание на неточность, поскольку на содержание информационных писем ошибка не влияет.

Портал Rus.lsm.lv рассказывает, что в частности такое письмо с ошибкой получила Тамара Голубева - граждан РФ, проживающая в Лиепае.

"Это письмо из PMLP — типовое письмо, оно было разослано всем людям, которые подпадают под поправки к Закону об иммиграции от 20 июня. Мне, моему мужу, многим знакомым в том числе. Но в этом письме неправильно указан персональный код. Вот, красным заштрихована вторая часть кода – она у всех неправильная", — рассказала Тамара Голубева.

Это вызвало тревогу среди российских граждан - они пытаются понять, как реагировать, следует ли ждать новых писем.

В начале прошлой недели приблизительно 4,5 тысячи граждан РФ, проживающих в Латвии, должны были получить письма с информацией от Управления по делам гражданства. В основном это российские военные пенсионеры и члены их семьи.

В письме сказано, что до 30 июня следующего года получателю нужно подать заявление на статус постоянного жителя Европейского Союза, и перечислены документы, которые надо предоставить: это заявление, заполненная анкета, копия паспорта, документ, подтверждающий знания латышского языка на уровне А2 или же освобождение от экзамена, а также справка о доходах. То есть те же документы, что в прошлом году собирала основная часть российских граждан в Латвии.

На вопрос Rus.LSM, что делать с письмами, в которых указаны неправильные данные, из Управления по делам гражданства и миграции нам прислали вот такой письменный ответ.

"В связи с технической ошибкой коммерсантов в информационных письмах Управления гражданам Российской Федерации неверно отображается персональный код. Эта неточность не влияет на содержание письма, поскольку оно носит информационный характер.

Письма касаются тех граждан РФ, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции.

Срок действия постоянного вида на жительство у этих лиц истекает 15 июля 2025 года. Чтобы продолжить проживание в Латвийской Республике, они должны подать документы в Управление для запроса разрешения на постоянный вид на жительство (статус постоянного жителя ЕС)", — сообщает в нем представитель PMLP Мадара Пуке.

Если PMLP не получит заявление до 30 июня 2025 года, то срок действия разрешения на проживание истечет 15 июля 2025 года. Тогда человек должен будет покинуть территорию Латвии до 13 октября 2025. Если же гражданин РФ до 16 июня следующего года попробует сдать экзамен по латышскому, но не сдаст и зарегистрируется на повторный экзамен до 30 сентября 2025 года

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