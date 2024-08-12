В понедельник, 12 августа, был открыт новый раздел общественного медиа-портала "LSM" под названием "LSM+", где в дальнейшем будет собрано все содержание не на госязыке — новости, аналитика и уникальные истории на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках, сообщило агентству LETA Латвийское телевидение.

Стремясь расширить объем доступного содержания на других языках, Латвийское телевидение создало новый бренд "LSM+", который включает в себя прежний контент "RUS.LSM" для нацменьшинств, а также выделяет площадки делает более удобными и доступными для пользователей разделы на украинском, белорусском и польском языках на портале. В "LSM+" также будет включён контент "ENG.LSM" — новости из Латвии для международной аудитории.

В компании объясняют, что знак "+" в названии бренда "LSM" символизирует добавленную ценность портала общественных медиа — богатый и разнообразный контент, который на разных языках доступен каждому без ограничений.

Председатель правления Латвийского телевидения Иварс Приеде объяснил, что цель и задача общественного медиа — обеспечить эффективную и целенаправленную коммуникацию с нацменьшинствами Латвии, удерживая ее в латвийском информационном пространстве, быстро и удобно предоставляя надёжную и разнообразную информацию. До сих пор самый обширный контент для говорящих на других языках был создан на русском и английском языках.

Напомним, что Концепция национальной безопасности до сих предусматривает, что с 2026 году общественные медиа должны перейти на вещание на государственном языке. Однако эта тема широко обсуждается политиками и в обществе: как следует из дискуссии, состоявшейся в апреле в Рижском замке по инициативе президента страны Эдгара Ринкевича, с одной стороны, требования Концепции нацбзопасности надо исполнять, с другой - очевидно, что необходима коммуникация с нацменьшинствами, в том числе с русскоязычным. На решение вопроса о русском языке в содержании общественных медиа остается уже менее полутора нет.

Совет по общественным масс-медиа (SEPLP) считает, что должны сохраниться все теперешние языки вещания: помимо русского и английского, сейчас представлены языки исторических меньшинств Латвии.

"Вопрос будет о пропорциях — о том, насколько они сбалансированы, не создаются ли, как сейчас некоторые считают, параллельные информационные пространства. О том, на каких платформах этот контент распространяется. Какова, в конце концов, цель, каков минимальный объем информации [на этих языках]. Что, может быть, должно остаться в виде новостей и аналитики. В том числе и на русском языке — мы в совете считаем, и в 2026 году тоже. Исключение русского языка мы никоим образом не поддерживаем — никто из нас в совете", - сказал глава SELPL Янис Сикснис.

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