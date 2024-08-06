К 1 января 2025 года юридические лица Latvijas radio и Latvijas televīzija должны прекратить свое существование, объединившись в одно единое большое медиа. Будет избрано правление нового единого мнения, и уже после этого решится вопрос о том, какие языки будут представлены в общественных средствах массовой информации, заявил в эфире Латвийского радио-4 глава Совета по общественным СМИ (SEPLP) Янис Сикснис. При этом он подчеркнул: SEPLP никоим образом не поддерживает исключение русского языка из содержания общественных медив - в том числе с 2026 года.

Напомним, что Концепция национальной безопасности предусматривает, что с 2026 году общественные медиа должны перейти на вещание на государственном языке. Однако эта тема широко обсуждается политиками и в обществе: как следует из дискуссии, состоявшейся в апреле в Рижском замке, с одной стороны, требования Концепции нацбзопасности надо исполнять, с другой - очевидно, что необходима коммуникация с нацменьшинствами, в том числе с русскоязычным. На решение вопроса о русском языке в содержании общественных медиа остается уже менее полутора нет.

В ближайшие месяцы изменений в вопросе об использовании русского и других языков нацменьшинств в общественных масс-медиа не планируется, заявил СМИ Янис Сикснис. Решать это будет уже новое руководство единого СМИ, пояснил он.

Объединение общественных масс-медиа продвигается по плану, согласно концепции, опубликованной советом еще в начале 2022 года, рассказал Сикснис. Остались последние 5 месяцев, чтобы подготовиться к созданию единого СМИ, и главное теперь — каким будет новое правление, что за люди туда войдут, с какими знаниями и опытом, прогнозирует глава совета.

"Процесс идет — объявлен конкурс, пять вакансий, мы ищем членов правления. Срок подачи заявок — до 23 августа, и в ходе тщательного отбора мы найдем тех, кто до января 2025 года начнет работать", - сказал Сикснис.

По его словам, вопрос о том, какие языки, кроме латышского, будут представлены в общественных масс-медиа должен рассматриваться после того, как будет избрано новое правление объединенного общественного СМИ:

"Здесь мы, наверное, не сделали ничего нового с тех пор как вопрос весной был на повестке дня, была дискуссия у президента государства, и тема широко обсуждалась в обществе. Там нет, очевидно, других вариантов — надо дождаться, пока новое правление объединенного медиа начнет работать, затем разработает свою первую четырехлетнюю стратегию деятельности, и пусть они рассматривают все общественные СМИ в целом", - пояснил позицию глава SEPLP.

В этой стратегии, по мнению SEPLP, должны сохраниться все теперешние языки вещания: помимо русского и английского, сейчас представлены языки исторических меньшинств Латвии — украинский, польский и белорусский, говорит Сикснис.

"Вопрос будет о пропорциях — о том, насколько они сбалансированы, не создаются ли, как сейчас некоторые считают, параллельные информационные пространства. О том, на каких платформах этот контент распространяется. Какова, в конце концов, цель, каков минимальный объем информации [на этих языках]. Что, может быть, должно остаться в виде новостей и аналитики. В том числе и на русском языке — мы в совете считаем, и в 2026 году тоже. Исключение русского языка мы никоим образом не поддерживаем — никто из нас в совете", - заверил Сикснис.

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