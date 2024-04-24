В ближайшее время Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) подаст в Сейм предложения, которые предусматривают запрет на размещение рекламы на русском языке в эфире коммерческих радиостанций, а также отказ в выдаче новых лицензий радиостанциям, вещающим на русском языке. Это следует заявления председателя NEPLP Ивара Аболиньша на заседании Подкомиссии по медийной политике Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

NEPLP представил сегодня депутатам имеющиеся в их распоряжении данные о потреблении медиа населением, в том

отдельный анализ по нацменьшинствам и молодежи, информирует агентство LETA.

Совет пришел к выводу, что привычки латышей и нацменьшинств в использовании средств массовой информации различаются, но не так существенно, как часто полагают. Например, темы, интересующие латышей и нацменьшинств, существенно не отличаются. Что касается языка, нацменьшинства предпочитают получать информацию на русском языке, но они также потребляют развлекательный контент на латышском языке. Также было отмечено, что нацменьшинства меньше доверяют централизованным медиа, а больше - местной или региональной информации.

В то же время NEPLP наблюдает очень тревожную тенденцию - среди молодежи из числа нацменьшинств растет спрос на содержание на русском языке. За последний год интерес к потреблению созданного в Латвии медиа-контента на русском языке среди молодежи из числа нацменьшинств увеличился с 58% в 2022 году до 65% в прошлом году.

В целях усиления присутствия латышского языка в средствах массовой информации, NEPLP намерен инициировать два предложения: разрешить рекламу в программах латвийских электронных медиа только на латышском языке и выдавать новые лицензии на вещание программ латвийского радио только для вещания на латышском языке. Речь фактически идет именно о коммерческом радио: общественные электронные медиа - и радио, и телевидение - ушли с рекламного рынка.

Аболиньш пояснил, что каждая радиостанция должна получать новую лицензию каждые восемь лет. Поскольку каждая радиостанция получала такую лицензию в разное время, то и обращаться за новыми радиостанции будут тоже не одновременно. Таким образом, переход на вещание на латышском языке будет постепенным. В то же время Аболиньш подчеркнул, что языковое предложение не распространяется на песни, которые звучат по радио.

"Суть нашего предложения в том, что оно происходит не революционно, а эволюционно. Постепенный переход в течение восьми лет не вызовет культурного шока, и такой подход более адекватен, чем его отрезание за один день, как ножом" - сказал Аболиньш.

При этом глава NEPLP признал, что это предложение надзирающего за медиа учрежения, а не требование. Выбор - за политиками.

Ингемарс Вектерис, исполнительный директор Латвийской ассоциации вещательных организаций, призвал депутатов

быть осторожными с любыми реформами, связанными с рекламой, поскольку латвийские медиа-группы инвестируют большую часть своих доходов от рекламы в содержание на латышском языке. Таким образом, существует риск, что деньги от рекламы "уйдут" в социальные сети.

Глава подкомиссии Атис Швинка ("Прогрессивные") призвал NEPLP сначала провести более широкие дискуссии в отрасли, чтобы найти общий знаменатель и продвигать предложение в Сейм. Аболиньш ответил, что NEPLP мог бы это сделать, но не согласен с тем, что дискуссии длятся по полтора года. "Если в отрасли не удается найти общий знаменатель, то это политическое решение", - считает Аболиньш.

Представители Министерства культуры заявили, что предложения NEPLP нужно рассматривать в котексте основных направлений медийной политики, план действия будет готов в конце сентября.

Швинка отметил, что комиссия следит за продвижением вопроса.

Напомним, что 17 апреля, депутаты подкомиссии Сейма по медийной политики в целом поддержали концепцию коммуникации общественных масс-медиа с нацменьшинствами, разработанную Советом по общественным электронным масс-медиа (SEPLP). В проекте говорится о том, что общественным медиа нужно обращаться к аудитории нацменьшинств, чтобы лучше достигать ее и предотвратить существование двухобщинного общества. В том числе с 2026 года предусмотрено пропорциональное использование языков национальных меньшинств в содержании масс-медиа, русский язык упоминается тоже.

SEPLP положительно оценил Концепцию национальной безопасности, но все же считает, что включенный в нее пункт о работе общественных массс-медиа с 1 января 2026 года только на латышском языке и языках, принадлежащих к культурному пространству Европы, неисполним по существу.

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