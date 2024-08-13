Во вторник, 13 августа, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону "Об азартных играх и лотереях". С одной стороны, законопроект предусматривает ужесточение ограничений на участие в азартных играх, но с другой - является компромиссом и реакцией на вердикты судов, отменявших решения самоуправлений о полном запрете игорных заведений на соответствующих административных территориях, признала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

На основании данных исследования Министерства здравоохранения о зависимости от азартных игр, социальных сетей и видеоигр, которое включает результаты опроса 4912 жителей Латвии, было сделано заключение, что 6,4% респондентов сталкиваются с проблематичным увлечением азартными играми, включая лотереи.

В Латвии от азартных игр в разной степени могут страдать 79 119 человек в возрасте от 15 до 64 лет, из которых у 16 162 человек проблемы наиболее выражены, свидетельствуют данные опроса.

Законопроект, одобренный правительством, предусматривает введение более строгих требований к возрасту игроков. Минимальный возраст участия в азартных играх планируется повысить с 18 до 21 года. Также планируется установить возрастное ограничение для участия в лотереях для лиц моложе 18 лет.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") в ходе дискуссии отметил, что риску подвержена и молодежь в возрасте 21-24 года. Глава МВД указал на то, что молодые люди часто рискуют в игре суммами, которые значительно превышают их доходы, пользуются услугами "быстрых кредитов". А оказавшись в долговой яме, стараются уехать из страны. Козловскис интересовался тем, можно ли запретить играть, если очевидно, что сумма проигрыша уже значительно превышает уровень доходов игрока.

В ответ докладчик Ольга Богданова, представляющая Министерство финансов, указала на то, что решение повысить возрастного ценза с 18 до 21 года является результатом долгих дискуссий. Также, по словам Богдановой, и что запретить полностью все - невозможно: есть риск ухода игорного бизнеса в нелегальную зону, и государство не получит от "черного бизнеса" налоги. К тому же, если ввести крайне жесткие ограничения на азартные игры, организуемые очно, то игроки найдут возможности в интернете, который регулируется сложнее.

Также планируется увеличить минимальное количество игровых автоматов в игровых залах с 20 до 25 единиц, что должно сократить количество небольших игровых залов в стране и, соответственно, снизить доступность азартных игр.

В целях снижения излишней привлекательности оформления фасадов игорных заведений, предусматривается дать Кабинету министров полномочия установить единые требования к такому оформлению. Эти требования определят, какую информацию и в каком объеме разрешено размещать на фасадах мест проведения азартных игр.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в этой связи анонсировал, что его ведомство подаст свои поправки к закону, когда он будет рассматриваться в Сейме. Поправки могут касаться ограничений, связанных с запретом на размещение игорных заведений в непосредственной близости от школ, детсадов, публичных спортивных, детских площадок. Также Минздрав считает, что нужно запретить размещать игорные заведения в жилых домах.

Согласно поданным поправкам, организаторы азартных игр и интерактивных лотерей будут обязаны внедрить систему надзора и контроля, связанную с рисками от азартных игр. Эта система должна защитить игроков от риска развития зависимости и предотвратить участие в азартных играх лиц, у которых подозревается склонность к зависимости.

Также законопроект предусматривает введение персонализированных смарт-карт для игроков в азартные игры, что даст больше возможностей для идентификации зависимости.

Планируется также установить временные ограничения на проведение азартных игр с 6 до 9 утра, за исключением приема ставок на тотализаторе или букмекерских конторах. Будет запрещено проведение интерактивных азартных игр более чем 21 час в течение одного непрерывного периода или в нескольких отдельных сессиях в течение 24 часов. Министерство финансов объясняет, что таким образом будет ограничено длительное участие игрока в азартных или интерактивных играх, что может снизить вред для здоровья.

Законопроект также предусматривает делегирование полномочий Кабинету министров установить обязательную регистрацию посетителей мест проведения азартных игр, что поможет снизить риски, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и распространения.

Кабинет министров принял решение передать законопроект на рассмотрение в Сейм, который и примет окончательное решение.

Более миллиона евро будет вложено в профилактику игромании

В то же время Министерство финансов получит 1,1 миллион евро на проведение исследований с целью снижения зависимости жителей от азартных игр, следует из решения правительства.

На данное мероприятие запланировано и доступно общее финансирование в размере 1 131 000 евро, из которых финансирование Европейского социального фонда плюс (ESF+) составляет 961 350 евро, а софинансирование из государственного бюджета — только 169 650 евро.

Результаты исследований планируется использовать для совершенствования нормативных актов в области азартных игр, что позволит снизить риск возникновения зависимости и связанных с этим рисков для населения, поясняет Министерство здравоохранения, которое подготовило это решение.

В проекте Министерство финансов сможет задействовать Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми.

Учитывая, что азартные игры как способ развлечения и проведения досуга могут выйти из-под контроля и превратиться в непреодолимую и чрезмерную зависимость, государство должно максимально снизить риски, которые объективно и обоснованно наносят вред обществу, обеспечивая предоставление этих услуг обществу как способа проведения досуга, считает Министерство здравоохранения.

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