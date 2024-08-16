Реагируя на информацию о серьезных травмах, полученных детьми на размещенных в центре Риги художественных объектах, а также для предотвращения дальнейших подобных рисков, Центр защиты прав потребителей (PTAC) провел проверки объектов в Верманском парке и на Домской площади. Во время проверок были выявлены серьезные проблемы и риски в плане безопасности, сообщили порталу Delfi в PTAC.

В связи с этим PTAC отдал распоряжение Рижской думе немедленно огородить или демонтировать оборудование для качелей в Верманском парке, что и было сделано. PTAC также распорядился произвести оценку и проверку других подобных инсталляций, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности. PTAC подтвердил, что оборудование для качелей на Домской площади было обездвижено, и угрозы были устранены.

PTAC обращает внимание самоуправлений, также создателей художественного и функционального дизайна, что объекты городской среды и инсталляции, которые могут быть привлекательны для детей, должны соответствовать требованиям безопасности.

PTAC установил, что покрытие под качелями в Верманском парке не соответствует требованиям по амортизации ударов, учитывая высоту качелей и потенциальную высоту падения. Также, поскольку качели расположены на небольшом расстоянии друг от друга, существует риск того, что тот, кто катается, может получить травму, ударившись о металлические конструкции. Если катаются двое - есть риск столкновения друг с другом. К тому же,

основания качелей недостаточно укреплены, а некоторые крепления текстильных элементов подвески качелей уже повреждены.

"PTAC отметил, что часто в городской среде появляются инсталляции и объекты, которые не только являются элементами дизайна, но и функционально напоминают игровые и развлекательные устройства, которые особенно привлекательны для детей. Мы обращаем внимание как самоуправлений, так и архитекторов и создателей промышленного дизайна на то, что при создании таких объектов и инсталляций, если они могут привлечь внимание детей как игровые элементы, должны соблюдаться требования безопасности, установленные законодательством", — подчеркивает директор Департамента безопасности товаров и услуг PTAC Линда Ринкуле.

PTAC положительно оценивает оперативное вмешательство Рижского самоуправления, остановившего использование небезопасных качелей и их демонтаж, что обеспечило безопасную среду для детей.

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