Ближе к сентябрю количество комаров должно постепенно уменьшиться, сообщил Латвийскому телевидению старший энтомолог Латвийского Национального музея природы Угис Питеранс. Об этом пишет LSM.lv.

Портал Delfi ранее сообщал о том, что в Латвии после июльских дождей появилось много комаров.

Питеранс подчеркнул, что нынешний рост численности комаров - нормальное явление, поскольку у них развивается несколько поколений в год, и есть виды, которые более активны в конце лета.

Однако чаще всего рост численности комаров ограничивается засухой во второй половине лета, так как личинки этих насекомых развиваются в воде, отметил энтомолог.

Питеранс также не исключил, что в сентябре рост численности комаров может продолжиться при благоприятных для этого погодных условиях.

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