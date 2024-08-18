В середине августа в Латвии наблюдается активное нашествие комаров. В социальных сетях люди жалуются на небывалое количество этих насекомых, причем более остро с этой проблемой столкнулись жители Риги и Юрмалы. В некоторых местах мелкие комары даже собираются в стаи, что вызвывает беспокойство у населения.

В эти дни в Риге и Юрмале стоит теплая погода +21...+24 градуса, но при этом наблюдается духота и высокая влажность. В некоторых местах идут кратковременные осадки, которые могут сопровождаться грозой.

В середине августа в соцсетях появилось много сообщений о мощном засилии комаров в Риге и Юрмале, а также в окрестностях. В частности, 17 августа очень много этих кровососущих насековых наблюдалось в рижском Ботаническом саду ЛУ.

Более того, по информации местных жителей, комары активно атакуют не только на улице, но проникают в дома.

Проблема с комарами в Латвии не нова, но в этом году она приобрела особую остроту, что может быть связано с климатическими изменениями и колебаниями погоды. Как говорят эксперты, такое массовое появление комаров может быть следствием не только дождей, но и других факторов, включая уровень загрязнения окружающей среды и изменения в экосистеме.

Мнения экспертов разделились. Одни сообщают, что после дождей вылупилось новое поколение комаров, другие считают, что комаров в Латвии не больше, чем обычно, просто им стали уделять повышенное внимание.

По словам биолога и энтомолога Латвийского национального музея природы Угиса Петеранса, "проливные дожди в конце июля принесли неприятный, даже ожидаемый "побочный продукт" - вылупилось новое массовое поколение комаров. Полные канавы, влажные леса и другие места, где в августе обычно бывает засуха, были идеальным питомником. Ну, ничего... Придется потерпеть".

Петеранс объясняет, что комары реагируют на условия данного периода года (насколько влажно и тепло и т. д.). "Если следующей весной будут подходящие условия, комары будут", — отметил биолог в соцсетих "Х".

Энтомолог Волдемар Спунгис, который специализируется на исследованиях комаров, имеет другое мнение. Он считает, что сейчас в целом комаров - не больше, чем обычно. Существует около 2000 видов комаров, и только один из них интенсивно атакует человека.

Эксперт советует людям наблюдать, кусаются ли комары, или просто парят в воздухе. "Не пытайтесь сделать из этого сенсацию — как только кто-то упоминает, что комаров стало больше, все видят комаров. Как когда-то было с клещами в парках Риги", - рассказал Спунгис о желании общества создать сенсацию вокруг природных явлений. По его словам, он провел несколько недель в Селии и в Колке и не заметил никаких необычных факторов, связанных с комарами.

Что же именно привлекает комара в человеке? Стоит отметить, что кусают человека только самки — наша кровь им нужна, поскольку она содержит питательные вещества, необходимые комарихам для производства яиц.

Во время охоты комары ориентируются на следующие сигналы:

на углекислый газ, выделяемый при дыхании еловека, который насекомые чувствуют за 30 метров

на запах кожи, который состоит из того, что вырабатывает наше тело: это молочная кислота, аммиак, пахучие вещества, производимые бактериями

на тепло

При этом комары предпочитают:

крупных и полных людей: чем больше человек, тем больше углекислого газа он выделяет при выдохе

людей с повышенной температурой тела (причина этой высокой температуры им не важна).

беременных (они выдыхают углекислого газа больше примерно на 20%, чем в обычном состоянии, также у них бывает повышенная температура тела)

потных (бактерии, живущие на коже, смешиваются с потом, и запах тела становится острее)

пьяных и просто подвыпивших (алкоголь и пиво привлекают всех насекомых)

В условиях наплыва комаров жителям рекомендуют принимать такие меры предосторожности, как использование ультразвуковых отпугивателей (портативные модели крепятся на одежду, а стационарные работают от розеток), установку москитных сеток на окна и двери, избегание прогулок на открытом воздухе в предвечернее и вечернее время, когда комары наиболее активны, либо пользоваться спецодеждой с антимоскитной обработкой (ткань, пропитанная инсектицидом, сохраняет свои антимоскитные свойства до 70 циклов стирок). Также важно следить за состоянием водоемов рядом с домами, чтобы предотвратить размножение насекомых.

Кроме того, можно купить электрофумигаторы и аэрозольные средства. Принцип действия фумигатора: в испарении отравляющего комаров вещества с помощью нагревательного элемента. Но важно, чтобы действующие вещества были натуральными — тогда в это время можно находиться в комнате.

Также существуют антимоскитные спреи и лосьоны, действующие 4-6 часов. Их можно наносить не только на одежду, но и обрабатывать поверхности — мебель, косяки дверей, стенки беседки. Правда, они сделаны на основе синтетических веществ, поэтому применять их следует с осторожностью.

Другой способ: покапать на одежду эфирным маслом. Комарам не нравится запах иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Также можно добавить 3-5 капель в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа.

Для открытого воздуха можно использовать спирали. Это спрессованная древесная мука, пропитанная инсектицидом, она тлеет и выделяет дым, отпугивающий вредителей в радиусе трех метров. Но следует учесть, что при сгорании одной спирали выделяются вредные вещества, равное примерно 80-130 выкуренным сигаретам.

Чтобы обезопасить себя от ночной атаки комаров, перед сном следует принять душ и надеть носки из натуральных материалов. Комары реагируют на тепло и запах пота, а стопы ночью потеют сильнее всего.

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