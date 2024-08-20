Неприемлемо, что от родителей ожидают приобретения учебных пособий, которые должны представлять сами образовательные учреждения, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с омбудсменом Юрисом Янсонсом.

Президент поддержал позицию омбудсмена в том, что государство обязано обеспечивать бесплатное образование, как это предусматривает Сатверсме. По мнению Ринкевича, неприемлемо, чтобы от родителей ожидали покупки учебных пособий, которые должны обеспечиваться образовательными учреждениями.

В ходе беседы с президентом Янсонс отметил, что образовательные учреждения имеют право требовать ношение школьной формы, однако ее отсутствие не должно ограничивать право на образование. Учебное заведение имеет право получать дополнительные финансовые средства в виде пожертвований и даров, но не должно требовать конкретные взносы от родителей, например, в школьный фонд. Пожертвования для школы или детского сада являются добровольным проявлением доброй воли родителей.

Как уже сообщалось, с приближением нового учебного года вопрос о покупке учебных пособий вновь актуализировался. Бюро омбудсмена указывает, что в закон включена информация о том, что должны покупать родители, а что должно быть обеспечено образовательными учреждениями

Руководитель отдела прав детей Лайла Гравере объяснила, что в бюро омбудсмена поступило несколько вопросов от родителей будущих первоклассников, которые интересовались - все ли в порядке со списком того, что нужно купить перед началом учебного года?

"Из этих обращений видно, что школы хотят переложить на родителей то, что должно быть обеспечено самими учреждениями. Надеюсь, что это единичные случаи, а не возвращение к старой практике," подчеркивает Гравере.

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает родителей в таких случаях сначала обратиться к директору школы, так как часто учителя не согласовывают списки учебных пособий с руководством образовательного учреждения.

Одновременно омбудсмен отмечает, что сам факт создания и выдачи родителям списков необходимых учебных принадлежностей перед 1 сентября - явление положительное. Это удобно, так как это обеспечивает определенность и помогает планировать финансовые расходы. "Ключевым моментом является то, чтобы родители не должны были покупать те вещи, которые на самом деле должны обеспечивать образовательные учреждения," - пояснил Янсонс.

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Также на встрече Эдгар Ринкевич и Юрис Янсонс обсудили доклад омбудсмена о помощи детям с зависимостями. Президент ознакомился с мнением омбудсмена по декриминализации употребления наркотиков несовершеннолетними, стороны обменялись мнениями о правовом регулировании ответственности за преступления на почве ненависти.

Кроме того, стороны обсудили вопрос доступности медикаментов для онкологических пациентов в случаях, когда государство отказывает в частичной или полной компенсации их покупки, несмотря на рекомендации консилиума врачей по использованию конкретных лекарств для лечения заболевания.

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