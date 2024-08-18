Латвийское Бюро омбудсмена продолжает получать от родителей школьников много вопросов и жалоб на школы и детсады, которые хотят перевалить расходы за учебные принадлежности на семьи. Также пап и мам расстраивают денежные поборы в классах и школах, покупки подарков на все случаи и необходимость тратиться на дорогую школьную форму. В связи с этим напоминаем, что родители должны обеспечивать за свой счет, а на что образовательному учреждению выделяются деньги.

В самих списках от школы, выданных заранее, ничего плохого нет — это позволяет планировать траты. Главное, чтобы туда не включалось то, что должна обеспечить школа. Также особое внимание омбудсмен уделяет разным поборам, не связанным напрямую с учебных процессом — на школьную форму, в классные или школьные фонды, на дорогие подарки учителям или школам.

Что (не) должны покупать родители?

По Закону "Об образовании" родители по мере своих возможностей должны обеспечить ребенка индивидуальными учебными принадлежностями.

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