До начала нового учебного года осталось всего две недели. Почти 2900 учеников 4-9-х классов вместо русского в качестве второго иностранного начали учить другой язык. Отказаться от русского можно было до 21 июня. Каждая школа, независимо от ее размера, должна обеспечить своим воспитанникам возможность изучать другой иностранный язык. С какими проблемами сталкиваются разные самоуправления и как они их решают?

Самоуправление с достаточно большим количеством отказов - Сигулдский край. Там более 200 школьников отказались от изучения русского языка как второго иностранного. Почти половина из них - ученики Сигулдской государственной гимназии.

Хотя у школьников уже была возможность выбрать другой язык в качестве второго иностранного, президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолфс Калванс считает, что трудности в школах создаст формирование так называемых "нулевых" групп (то есть те, кто будет изучать другой иностранный с нуля).

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