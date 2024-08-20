Кабинету министров нужно будет принять решение о зарплатах в общественном секторе, поскольку они более не могут расти в таком же темпе, как до сих пор, заявила на заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер-министр сказала, что слышала предупреждения как Банка Латвии, так и Латвийской конфедерации работодателей о том, что стремительный рост зарплат в общественном секторе (фактически - в системе государственного управления) вызывает рост зарплат в частном секторе, снижая конкурентоспособность экономики.

Силин отметила, что правительству придется найти решение проблемы, сбалансировав рост зарплат в общественном секторе с частным сектором, а также с общей бюджетной ситуацией. "Мы слишком поспешили с желанием повысить зарплаты и приблизить их к уровню Европейского союза", — подчеркнула Силиня.

На пресс-конференции после заседания правительства Силиня заявила, что в целом расходы в государственном управлении необходимо будет пересмотреть. Первоначально это может касаться расходов на канцелярские товары и различные услуги, однако министерствам уже дано задание пересмотреть свои затраты на "значительный процент".

Силиня не назвала конкретную сумму, которую планируется сэкономить за счет сокращения расходов государственного управления, но отметила, что таким образом предполагается сэкономить несколько десятков миллионов евро.

"Этот год не будет тем, когда мы можем позволить себе увеличить финансирование в государственном управлении," — сказала Силиня.

Как уже сообщалось, базовая зарплата избранных и назначаемых Сеймом государственных должностных лиц в 2025 году должна увеличиться на 6% — с 1205,71 евро в этом году до 1278,05 евро в следующем, согласно информации, опубликованной на сайте Кабинета министров.

Согласно закону "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений", зарплаты избранных и назначаемых Сеймом должностных лиц устанавливаются на основе базовой месячной зарплаты с применением коэффициента. Расчет базовой месячной зарплаты в основном основывается на росте средней заработной платы в стране и пересчитывается раз в год.

Зарплаты высших государственных должностных лиц, таких как президент, председатель Сейма, премьер-министр, председатель Конституционного суда и председатель Верховного суда, в 2025 году составит 8946 евро по сравнению с 8440 евро в этом году, с применением коэффициента "семь".

Для расчета зарплат министров применяется коэффициент 6,2, соответственно, их зарплата в 2025 году составит 7924 евро по сравнению с 7475 евро в этом году. Для расчета зарплат депутатов Сейма используется коэффициент 3,5, и их месячная зарплата в следующем году составит 4473 евро по сравнению с 4220 евро в этом году. Для парламентских секретарей применяется коэффициент 5,5, и их месячная зарплата увеличится до 7029 евро по сравнению с 6631 евро в этом году.

Президент Латвийского банка Мартиньш Казакс на заседании правительства во вторник, 20 августа, заявил, что при планировании бюджета на 2025 год правительству следует быть очень осторожным с расходами.

По его словам, согласно прогнозам Латвийского банка, как в 2024 году, так и в 2025 году существует высокий риск того, что дефицит бюджета может превысить допустимый уровень в 3% от ВВП, поэтому расходы необходимо ограничивать.

Казакс также призвал правительство заранее обсудить с Европейской комиссией (ЕК) увеличение расходов на оборону, вызванное геополитической ситуацией.

Кроме того, Казакс призвал ограничить рост зарплат в государственном секторе, который за семь месяцев этого года увеличился на 18%. Он подчеркнул, что такой быстрый рост зарплат в государственном секторе "тянет за собой" и частный сектор, ухудшая его конкурентоспособность. "Такой быстрый рост зарплат не должен продолжаться", — подчеркнул Казакс.

Президент Банка Латвии также обратил внимание правительства на значительные риски, связанные с своевременным освоением инвестиций структурных фондов ЕС. Кроме того, он отметил необходимость осторожного подхода к увеличению государственного долга.

Как ранее сообщалось, сегодня правительство заслушает подготовленный Министерством финансов информационный отчёт о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса общего государственного бюджета на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.

Для финансирования новых приоритетов в 2025 году фискальное пространство отрицательное — минус 13 миллионов евро, но в последующие годы фискальное пространство будет положительным: в 2026 году оно составит 32,2 миллиона евро, в 2027 году — 43,5 миллиона евро, а в 2028 году — 1,4 миллиона евро, согласно отчёту Министерства финансов.

Дефицит общего государственного бюджета в 2024 году, по оценке Министерства финансов, достигнет 2,6% от ВВП.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 0,3 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в начале апреля этого года при разработке Программы стабильности на 2024-2028 годы, и на 0,2 процентных пункта ниже допустимого дефицита общего государственного бюджета, установленного законом "О государственном бюджете на 2024 год и бюджетной структуре на 2024, 2025 и 2026 годы".

В то же время в среднесрочной перспективе дефицит общего государственного бюджета при неизменной политике правительства будет выше, чем прогнозировалось ранее — 2,9% от ВВП в 2025 году, 2,7% от ВВП в 2026 году, 2,4% от ВВП в 2027 году и 2,2% от ВВП в 2028 году. Министерство финансов объясняет, что более высокий дефицит в основном обусловлен снижением прогноза налоговых поступлений, хотя общие налоговые поступления бюджета увеличиваются в среднем на 5% в год, а также большими расходами государственного специального бюджета и более негативным влиянием на хозяйственную и финансовую деятельность государственных предприятий, чем прогнозировалось ранее.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !