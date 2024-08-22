Предложенные правящей коалицией налоговые изменения, которые выглядят как политическое соглашение, определенно не будут способствовать более быстрому росту экономики Латвии, заявил председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш в программе TV3 "900 секунд".

По его словам, правительство заявляет, что хочет стимулировать предпринимательство, и при этом "наваливает" на бизнес дополнительные налоги.

Он также напомнил о прежнем обязательстве правительства способствовать переходу к производству продукции и оказанию услуг с более высокой добавленной стоимостью, а теперь правящая коалиция хочет увеличить налоговую нагрузку именно на такие предприятия, что кажется Эндзиньшу нелогичным.

Предпринимательские организации также недовольны желанием правительства снизить ставку обязательных взносов государственного социального страхования, поскольку это будет лишь краткосрочным преимуществом, а в долгосрочной перспективе окажет негативное влияние на пенсии.

LTRK считает важным добиться такой налоговой политики, чтобы самоуправления были финансово заинтересованы в сохранении успешных предприятий, но нынешние предложения коалиции вообще не касаются этой темы. Также нет предложений по смягчению правил для малого бизнеса.

В последние годы проблема в финансовом хозяйстве правительства заключается в том, что деньги дают тем, кто их просит, а инвестиции не делаются. "Если мы посмотрим на нынешнее финансовое хозяйствование, то оно катастрофично. Если несколько лет назад [тогдашний] премьер-министр [Кришьянис] Кариньш говорил, что денег больше, чем когда-либо, а сейчас мы уже балансируем на критической грани", - сказал Эндзиньш.

Он советует правительству больше сосредоточиться на сокращении расходов, например, посмотреть, как можно сэкономить за счет железнодорожного проекта "Rail Baltica". Следует также способствовать повышению конкурентоспособности налогов на рабочую силу. "Чем раньше это начнут делать, тем быстрее у всех появятся деньги, которые можно будет распределять", - сказал Эндзиньш.

Согласно презентации Министерства финансов, благодаря предложенным изменениям в налоговой политике в бюджет следующего года планируется получить 116,1 млн евро.

Согласно сценарию, основной целью изменения налоговой политики является достижение более быстрого роста экономики, которая замедлилась из-за сдерживания инфляции.

С другой стороны, цели по изменению налога на рабочую силу предусматривают обеспечение конкурентоспособности затрат на рабочую силу в странах Балтии, упрощение системы налогообложения рабочей силы, увеличение количества занятых, увеличение доступности рабочей силы за счет содействия мобильности и увеличение нетто-доходов для сокращения неравенства.

Что предлагает Министерство финансов?

Сценарий пересмотра налога на рабочую силу предусматривает, что в 2025 году ставка обязательных взносов работодателя на социальное страхование будет снижена на 1% - с нынешних 23,59% до 22,59%, при этом ставка работника останется неизменной - 10,5%. Потолок социальных взносов рекомендуется повысить с нынешних 78 100 евро до 105 300 евро.

Кроме того, предусмотрено увеличение дифференцированного необлагаемого минимума и необлагаемого минимума для пенсионеров с 500 до 550 евро в месяц в 2025 году. В 2026 году необлагаемый минимум предлагается увеличить до 570 евро, а в 2027 году – до 620 евро в месяц. Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров предлагается повысить до 730 евро в месяц в 2026 году.

Также сценарий предусматривает введение с 2026 года четырехуровневых ставок и порогов подоходного налога с населения.

Сценарий предусматривает повышение минимальной заработной платы в 2025 году с 700 до 730 евро в месяц, в 2026 году - до 750 евро в месяц, а с 2027 года - до 800 евро в месяц.

План предусматривает также повышение акцизного налога на топливо, увеличение ставки налога на лотереи и повышение ставки налога на некоторые природные ресурсы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !