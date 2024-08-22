Еще в июне этого года министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") допустил, что из-за проблем с пополнением госбюджета и необходимостью выделять средства на сферу безопасности, возможно, придется повысить на один процентный пункт налог на добавленную стоимость (НДС). Тогда это предложение коалиция - включая однопартийцев Ашераденса - решительно отвергла. Сейчас вновь звучат призывы вернуться к дискуссии об изменении НДС. Может ли правящая коалиция вернуться к дискуссии о повышении этого налога?

Министр финансов Арвилс Ашераденс в эфире программы "Kapēc" на Delfi TV напомнил, что сама идея о повышении НДС в июне была озвучена, потому что ситуация с доходами госбюджета усложнилась. По словам Ашераденса, речь не шла о призыве немедленно повысить НДС, а о том, что есть такой резервный вариант компенсирующего недостаток средств механизма. Министр финансов напомнил, что "мы пришли к одному приоритету - безопасности" и "самое главное обеспечить возможности армии и функционирование служб внутренних дел".

Отвечая на прямой вопрос ведущей программы "Kapēc" на Delfi TV Алины Ластовской, может ли коалиция сейчас вновь вернуться к дискуссии о повышению НДС, Ашераденс сказал: "Политически кажется, что не может. Мнения в коалиции об этом очень отличаются. "Единство" сказало очень конкретно, что налог мы не повысим".

Также министр финансов напомнил, что профсоюзы высказали однозначное мнение - они никогда не поддержат повышение НДС. Ашераденс признал: повышение НДС может очень серьезно ударить по самым малообеспеченным жителям.

"Если это пойдет в том направлении, то мы должны очень серьезно рассчитать, как это повлияет на кошельки жителей. Здесь надо думать", - сказал Ашераденс.

На уточняющий вопрос, есть ли уже вопрос об НДС в повестке дня, министр финансов ответил: "Политической договоренности нет". В то же время Ашераденс не стал отрицать, что дискуссии идут постоянно и на очень разные темы. Вопрос о том рассматривается ли сценарий повышения НДС, министр финансов посоветовал переадресовать правящей коалиции в целом.

В четверг, 22 августа, Совет иностранных инвесторов в Латвии, Ассоциация латвийских экспортеров "The Red Jackets" (LEA) и Латвийская ассоциация финансового сектора заявили, что негативно оценивают предложенный Министерством финансов сценарий изменения налогов, который предусматривает, в том числе, и введение большей прогрессивности в применении подоходного налога с жителей, и считают, что необходимо обсуждать возможные изменения налога на добавленную стоимость (НДС).

Сейчас основная ставка НДС в Латвии составляет 21%.

Полную запись программы посмотреть можно здесь.

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