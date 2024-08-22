Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), Ассоциация латвийских экспортеров "The Red Jackets" (LEA) и Лавийская ассоциация финансового сектора (LFNA) негативно оценивают предложенный Министерством финансов сценарий изменения налогов и считают, что необходимо обсуждать возможные изменения налога на добавленную стоимость (НДС).

Организации распространили заявление для масс-медиа, в котором дали оценку сценарию налоговых изменений от Министерства финансов. "Он не только не будет способствовать достижению поставленных правительством целей экономического роста, но и продолжит стагнацию латвийской экономики и ее отставание от соседних стран", - считают организации.

Латвийские предпринимательские организации полагают, что предложенные налоговые изменения не будут способствовать росту экспорта и инвестиций, и противоречат заявленной цели трансформации латвийской экономики, которая должна основываться на создании большей добавленной стоимости.

Организации подчеркивают, что предложенный налоговый пакет не является полноценным и не достигает целей, выдвинутых на начальном этапе обсуждения. Таких как снижение и упрощение налога на рабочую силу, повышение конкурентоспособности по сравнению с нашими соседями и увеличение числа занятых.

"Все ясно осознают вызовы, с которыми сталкивается правительство при подготовке бюджета, что также осложняется обоснованно возрастающими расходами на оборону и безопасность. Однако бизнесу непонятно, почему сейчас игнорируется начало обсуждения возможных изменений в НДС," отмечают бизнес-организации.

Все организации единодушны во мнении, что без открытия обсуждения всех налогов хотя бы на уровне дискуссий невозможно подготовить полноценный сценарий налоговых изменений, и правительство вынуждено маневрировать с различными мелкими и обременяющими налоговую систему мерами, чтобы достичь незначительного результата. Организации ожидают, что правительство четко определит, на какие цели будут использованы конкретные бюджетные доходы.

Предпринимательские организации призывают правительство расширить содержательно налоговую реформу, открыв для обсуждений возможные изменения в НДС, чтобы совместно найти такой сценарий налоговых изменений, который действительно способствовал бы экономическому росту в Латвии. Организации призывают к совместной встрече премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), министра экономики Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) и президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, чтобы начать продуктивное обсуждение наиболее эффективной налоговой реформы.

Чем закончилась предыдущая дискуссия об НДС

Как уже сообщалось, министр финансов Арвилс Ашераденс еще 6 июня в интервью Латвийскому радио признал, что одним из вариантов покрытия потенциально растущих расходов на оборону является повышение ставки НДС на один процентный пункт.

В ответ на это заявление министра финансов тогда премьер Эвика Силиня в социальной сети Facebook написала, что она очень хорошо понимает жителей, которые реагируют на любые потенциальные изменения, которые могут повлиять на их доходы или увеличить расходы. Силиня ожидает от министра финансов бюджета, который не будет формироваться за счет людей и не ухудшит экономическое положение жителей.

Силиня будет оценивать отчет рабочей группы по налогам как целое, уделяя особое внимание тому, стимулируют ли предложенные изменения экономическую активность, упрощают ли уплату налогов и являются ли они соразмерными.

В дискуссию об изменении ставок НДС вмешался тогда и глава Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс, который также, как и Силиня с Ашераденсом, представляет "Новое Единство". Рейрс заявил, что пока он руководит Бюджетно-финансовой комиссией Сейма, через которую проходят все законопроекты, связанные с налогами, НДС повышен не будет. По мнению Рейрса, повышение НДС - это самый простой, "ленивый" путь повышения доходов госбюджета, а нужно искать иные способы, в том числе, снижать расходы.

Сейчас основная ставка НДС в Латвии составляет 21%.

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