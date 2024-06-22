Можно ли так перекроить налоги, чтобы экономика поскорей догоняла соседей, конкурентоспособность росла, но при этом еще и снизилось неравенство среди разных социальных слоев. Бизнесмены и некоторые политики считали, что можно. Но тут "со дна постучали". Выяснилось, что бюджет пополняется с опасным отставанием - ждать раскрутки некогда. Надо срочно искать деньги. Как это будут делать, обсуждали в программе "Kāpēc" с Ольгой Драгилевой на Delfi TV.

Вопреки обещаниям, рабочая группа при Министерстве финансов так и не обнародовала до праздников предложений по изменению налогов. При этом Латвия отстает от плана по сбору налогов. Нет сомнений, что к осени дискуссия возобновится с новой силой. Так ждать ли ждать повышения налогов? Или, наоборот, как обещали правящие политики, какие-то налоги могут снизить для отдельных групп?

"Небольшая пауза". До августа или до лучших времен?

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